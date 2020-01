Debutant Haaland eist met hattrick hoofdrol op bij comeback Dortmund

Erling Braut Haaland heeft zaterdagmiddag op stormachtige wijze zijn entree gemaakt in de Bundesliga. De voor twintig miljoen euro door Borussia Dortmund aangetrokken spits maakte tegen FC Augsburg als invaller zijn entree en had slechts 183 seconden nodig voor zijn eerste goal. Na deze treffer volgden nog twee doelpunten, waardoor Dortmund met een 3-5 overwinning huiswaarts keerde. Bas Dost had tegelijkertijd met een doelpunt een groot aandeel in de overwinning van Eintracht Frankfurt op het TSG Hoffenheim van Alfred Schreuder, terwijl Niklas Moisander Werder Bremen aan een zege hielp.

FC Augsburg - Borussia Dortmund 3-5

Dortmund ging na het gelijke spel tegen RB Leipzig en de nederlaag tegen TSG Hoffenheim voor de winterstop op zoek naar weer eens een overwinning in de Bundesliga. Via Marco Reus, Raphaël Guerreiro en Jadon Sancho waren er in de eerste helft ook kansen voor de bezoekers, maar Augsburg creëerde de beste mogelijkheden. Nadat een goal van Ruben Vargas eerder nog af was gekeurd wegens buitenspel, zorgde Florian Niederlechner tien minuten voor de rust voor de openingstreffer.

Via een schot van Marco Richter dat van flinke afstand over Roman Bürki heen zeilde werd de situatie voor Dortmund vlak na rust nog wat penibeler en daar kon een goal van Julian Brandt, die na een knappe actie via de keeper en de binnenkant van de paal raak schoot, in eerste instantie weinig aan veranderen. Vlak na deze aansluitingstreffer werkte Niederlechner na een scherpe voorzet van Philipp Max de 3-1 binnen, waardoor Dortmund weer opnieuw kon beginnen. Lucien Favre greep na dit moment in door Haaland zijn debuut te gunnen en als invaller voor Lukasz Piszczek had de nieuwkomer slechts 183 seconden nodig om na een goede loopactie het net te vinden.

Twee minuten later viel een diepe bal van Mats Hummels over de gehele Augsburg-verdediging heen precies goed voor Sancho, die de uitgekomen Tomás Koubek omspeelde en de bal in het lege doel schoot. Die Borussen gingen na deze meevallers nadrukkelijk op zoek naar de overwinning en drongen aan via Reus en Sancho. In de laatste twintig minuten was het echter toch weer Haaland die de meegereisde supporters liet juichen. Thorgan Hazard bezorgde de invaller eerst een niet te missen kans nadat hij Koubek had omspeeld en acht minuten later bleef de Noor opnieuw ijzig koel toen hij na een steekbal van Reus alleen op het doel af kon.

FC Düsseldorf - Werder Bremen 0-1

Davy Klaassen begon weer in de basis namens Werder en de middenvelder kreeg na een kwartier spelen een goede kans om de score te openen. Uit de rebound stuurde Klaassen de bal echter recht in de handen van doelman Florian Kastenmeier, die daardoor weinig moeite hoefde te doen om zijn goal schoon te houden. Na de rust was er ook een goede kans voor Milot Rashica, die ook onschadelijk werd gemaakt door de sluitpost. Twintig minuten voor tijd deed een derde speler met een verleden in de Eredivisie Düsseldorf toch de das om: Niklas Moisander timede het best bij een vrije trap die het strafschopgebied die door Rashica het strafschopgebied in werd geslingerd en verzorgde daarmee de enige goal van de middag. Moisander haalde het einde van het duel overigens niet, aangezien hij in de blessuretijd nog zijn tweede gele kaart incasseerde.

TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt 1-2

Bas Dost was trefzeker in zijn laatste wedstrijd voor de winterstop en de Nederlandse spits trok de goede lijn vanmiddag direct door. Dost dook na ruim een kwartier spelen op bij de eerste paal en werkte van dichtbij de 0-1 binnen, op aangeven van Mijat Gacinovic. Frankfurt wist de voorsprong mee te nemen naar de rust, maar vrijwel onmiddellijk na de onderbreking bracht Konstantinos Stafylidis Hoffenheim alweer op gelijke hoogte met een schitterend schot van afstand. Daarna was het laatste woord echter toch weer voor Frankfurt, dat dankzij een doelpunt van Timothy Chandler uiteindelijk met drie punten van het veld stapte.

1. FC Köln - VfL Wolfsburg 3-1

Wout Weghorst begon bij Wolfsburg in de basis, maar voor Jeffrey Bruma had trainer Oliver Glasner geen plek over in zijn wedstrijdselectie. Die Wölfe beleefden een uiterst teleurstellende middag op bezoek bij Köln en keken halverwege al tegen een 2-0 achterstand aan. Jhon Córdoba nam beide doelpunten voor zijn rekening en wierp zich zo op tot plaaggeest van Wolfsburg. Köln vergrootte zijn marge na ruim een uur voetballen via Jonas Hector, alvorens Renato Steffen de eer redde voor Wolfsburg.

1. FSV Mainz 05 - SC Freiburg 1-2

Met Jean-Paul Boëtius in de basis en Jeremiah St. Juste op de reservebank beleefde Mainz een teleurstellende middag tegen Freiburg. De bezoekers speelden een prima eerste helft en leidden halverwege al comfortabel met 0-2. Chang-Hoon Kwon tikte na een klein halfuur spelen bij de eerste paal de 0-1 tegen de touwen, en Nils Petersen tekende nog in de eerste helft voor de 0-2, door de bal in een leeg doel te schieten. Freiburg leek na rust af te stevenen op een simpele zege, maar acht minuten voor tijd werd het toch nog even spannend, doordat Jean-Philippe Mateta de aansluitingstreffer maakte. Verder dan dat kwam Mainz echter niet.