‘Ajax ziet in voormalig Eredivisionist opvolger van Nicolás Tagliafico’

Ajax volgt de verrichtingen van Nicolas Gavory op de voet, zo beweert RMC Sport zaterdagmiddag. De linksback maakte afgelopen zomer de overstap van FC Utrecht naar Standard Luik en heeft zich op Sclessin ontwikkeld tot een dragende kracht. Niet alleen Ajax, maar ook Newcastle United, SC Freiburg en Fiorentina zijn onder de indruk geraakt. Alle geïnteresseerde clubs zouden al in contact staan met vertegenwoordigers van Gavory.

Ajax lijkt zodoende rekening te houden met een vertrek van Nicolás Tagliafico. De Argentijn koos er in de zomer voor om Ajax trouw te blijven, maar staat open voor een vertrek na dit seizoen. "Ik heb een jaar om na te denken of ik hier nog blijf. Ik moest na vorig seizoen ook goed nadenken", zo liet Tagliafico in september nog optekenen door Ajax Life. Het contract van de vleugelverdediger loopt door tot de zomer van 2022.

Net als zijn naamgenoot Tagliafico is Gavory een aanvallend ingestelde back. De Fransman werd opgeleid als aanvallende middenvelder en was vorig seizoen in 34 duels voor FC Utrecht nog goed voor 6 assists en een doelpunt. Gavory speelde slechts een jaar in De Galgenwaard, nadat hij was overgenomen van Ligue 2-club Clermont Foot. Volgens De Telegraaf ontving Utrecht meer dan drie miljoen euro met de transfer van Gavory naar Standard Luik.

In België heeft hij zich goed ontwikkeld en daarom wil de clubleiding van Standard niets weten van een transfer. Gavory, een linkspoot, heeft een doorlopend contract tot de zomer van 2023. Voor Standard is er daarom geen noodzaak om mee te werken aan een vertrek, al is niet duidelijk hoe Gavory er zelf tegenaan kijkt. Dit seizoen miste hij nog geen enkele wedstrijd voor Standard. In 22 competitieoptredens was hij goed voor drie assists.