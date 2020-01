José Mourinho weigert boosheid toe te lichten: ‘I prefer not to speak’

Tottenham Hotspur kwam zaterdagmiddag op bezoek bij laagvlieger Watford niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel. De Londenaren speelden met name een matige tweede helft en kwamen uiteindelijk nog goed weg met een puntendeling, daar Troy Deeney twintig minuten voor tijd een strafschop miste. José Mourinho is ondanks het vierde puntverlies op rij voor Tottenham in de Premier League tevreden over het spel van zijn ploeg. Over arbiter Michael Oliver en de videoscheidsrechter (VAR) is hij minder lovend.

Mourinho ging direct na het laatste fluitsignaal voor de camera van BT Sport eerst in op de enorme kans die zijn ploeg in de blessuretijd van de wedstrijd kreeg: Ignacio Pussetto voorkwam op de doellijn een zeker doelpunt van Erik Lamela. "Het is wat het is. Ik weet dat het slechts een paar millimeter scheelt, maar de doellijntechnologie maakt geen fouten, zoals de VAR dat wel doet. We moeten accepteren dat het geen doelpunt was vanwege die twee millimeter."

Mourinho begon uit zichzelf over de arbitrage, zonder dat de verslaggever van dienst ernaar vroeg. "Als je de beslissingen van de VAR en de scheidsrechter buiten beschouwing laat, want daar wil ik niet op reageren, was het optreden van Tottenham goed", vervolgde de Portugese oefenmeester. "We begonnen zeer, zeer goed. We waren zeer dominant in de eerste helft, tot het moment dat Watford wat meer tweede ballen begon te winnen en gevaarlijker werd met wat voorzetten en standaardsituaties. Zo'n periode hebben ze altijd in wedstrijden. Om die reden is het onmogelijk om altijd dominant te zijn tegen hen."

"In de tweede helft was de wedstrijd meer in balans. We waren niet meer zo dominant als in de eerste helft. We probeerden het wel, we probeerden meer energie en meer diepte in de wedstrijd te brengen met Gedson Fernandes en meer creativiteit met Eriksen. En zoals je al zei: we waren twee millimeter verwijderd van het winnen van de wedstrijd. Maar al met al was het een goede wedstrijd", aldus Mourinho, die desgevraagd weigerde toe te lichten waar zijn boosheid richting de arbitrage precies op gebaseerd was. "Het ging om verschillende beslissingen, maar dat laat ik over aan jou, de analisten en de specialisten. I prefer not to speak", besloot hij op karakteristieke wijze.