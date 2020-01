Tottenham blijft ook voor vierde wedstrijd op rij zonder overwinning

Tottenham Hotspur is er zaterdagmiddag voor de vierde keer op rij niet in geslaagd om een Premier League-wedstrijd te winnen. De ploeg van manager José Mourinho kwam op bezoek bij Watford niet verder dan een 0-0 gelijkspel en mocht zich daarmee nog gelukkig prijzen. De laagvlieger kreeg via een strafschop na een ongelukkige handsbal van Jan Vertonghen de uitgelezen kans om te scoren, maar Troy Deeney slaagde er niet in om Paulo Gazzaniga te passeren.

Nieuwkomer Gedson Fernandes nam plaats op de bank bij de bezoekers en hij zag hoe de beste kansen in de eerste helft voor Watford waren. Gerard Deulofeu zorgde na ruim een halfuur spelen met een goede actie voor het eerste gevaar, maar zijn schot verdween net langs het doel van Gazzaniga. Een kleine tien minuten later moest de doelman ook zelf ingrijpen en met een knappe redding hield hij een kopbal van Deeney uit zijn goal.

In de tweede helft bleef de druk van the Hornets aanhouden en was er gevaar via Ismaïla Sarr, wiens volley echter langs de verkeerde kant van de paal verdween. In een fase waarin de sfeer op het veld wat onvriendelijker werd na een opstootje waar onder meer Harry Winks, Abdoulaye Doucouré en Jan Vertonghen bij betrokken waren, volgde ook de eerste mogelijkheid voor Tottenham.

Een schietkans na een snelle uitbraak was echter niet besteed aan Heung-Min Son, die de bal over het doel van Ben Foster heen knalde. Een ongelukkig moment van Vertonghen leek Watford met nog twintig minuten te gaan toch de openingstreffer op te leveren, aangezien Michael Oliver na een handsbal van de Belg niets anders kon doen dan fluiten voor een penalty. Deeney stuitte van elf meter echter op Gazzaniga, waardoor Vertonghen opgelucht kon ademhalen.

Met Christian Eriksen, als vervanger van een duidelijk gefrustreerde Dele Alli, en Fernandes in de ploeg probeerde Mourinho in de slotfase nog een overwinning voor zijn ploeg te forceren en Tottenham was in de blessuretijd nog dicht bij een doelpunt. Een poging van Erik Lamela kon echter met kunst- en vliegwerk van de lijn gehaald worden, waardoor de 0-0 op het scorebord bleef staan. Mourinho en zijn manschappen stijgen door het punt voorlopig wel over Wolverhampton Wanderers heen naar plek zeven. Watford bezet nu de zestiende plaats en staat twee punten boven de degradatiestreep.