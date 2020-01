‘Arsenal slaat toe bij PSG en bereikt akkoord voor vijf seizoenen’

Weinig lijkt een transfer van Layvin Kurzawa naar Arsenal meer in de weg te staan. De 27-jarige linksback van Paris Saint-Germain wordt al enige tijd in verband gebracht met een transfer naar de Londense club en volgens France Football is de deal inmiddels ook al bijna beklonken. Kurzawa zal zich na dit seizoen transfervrij gaan aansluiten bij Arsenal, zo klinkt het.

De linkervleugelverdediger beschikt bij PSG over een aflopend contract en de samenwerking zal niet verlengd worden. Kurzawa kan zodoende aankomende zomer transfervrij verkassen en heeft over belangstelling niet te klagen: behalve Arsenal informeerde bijvoorbeeld ook Internazionale bij het management van de dertienvoudig Frans international.

Kurzawa ziet echter geen heil in een overstap naar Italië en heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Arsenal. De verdediger is aankomende zomer vrij om te gaan en staan waar hij wil en volgens France Football is hij reeds akkoord met Arsenal over een contract voor vijf seizoenen. Alleen de tekenbonus die Kurzawa zal gaan opstrijken in het Emirates Stadium is nog onderwerp van discussie, zo klinkt het.

Kurzawa zal bij Arsenal vermoedelijk de concurrentiestrijd moeten aangaan met Kieran Tierney. Laatstgenoemde revalideert momenteel van een zware schouderblessure, maar geniet veel vertrouwen binnen de club. Tierney werd afgelopen zomer voor liefst 27 miljoen euro overgenomen van Celtic en is nog altijd slechts 22. Sead Kolasinac is door de afwezigheid van Tierney op de linksbackpositie momenteel de eerste keus van trainer Mikel Arteta, maar zijn toekomst lijkt door de naderende komst van Kurzawa dus buiten het Emirates Stadium te liggen.

Kurzawa zelf staat na vijf seizoenen voor een vertrek bij PSG. De linksback werd in de zomer van 2015 voor 25 miljoen euro overgenomen van AS Monaco, maar wist uiteindelijk nooit aan de hoge verwachtingen te voldoen. Hij moest in zijn eerste twee seizoenen in Parijs Maxwell voor zich dulden in de pikorde en kreeg later grote concurrentie van Yuri Berchiche en Juan Bernat. Dit seizoen was Kurzawa in de Ligue 1 pas zesmaal basisspeler namens PSG.