‘Jeugdliefde slaat aanbod van Lukas Podolski om voor niets te voetballen af’

Lukas Podolski genoot zijn jeugdopleiding bij 1. FC Köln en beleefde tussen 2003 en 2006 zijn grote doorbraak in het shirt van die Geißböcke. Na drie jaar Bayern München keerde hij in 2009 weer terug in Keulen, om er nog eens drie jaar in de hoofdmacht te spelen. Als het aan de nu 34-jarige aanvaller had gelegen zou er deze maand ook een derde rentree zijn gevolgd, maar Köln wil hier volgens berichten uit Duitsland niet aan.

Podolski speelde de afgelopen twee jaar voor het Japanse Vissel Kobe, dat zaterdag via de officiële kanalen bekend heeft gemaakt het aflopende contract van de routinier niet te verlengen. De 130-voudig international van het Duitse nationale elftal had daarom volgens het plaatselijke Express zijn zinnen gezet op een terugkeer bij zijn jeugdliefde, maar de degradatiekandidaat wilde hiernaar verluidt niet aan meewerken.

Podolski zag volgens de berichtgeving voor zichzelf eenzelfde rol weggelegd als Claudio Pizarro momenteel vervult bij Werder Bremen. De aanvaller wilde zich voor anderhalf jaar verbinden aan Köln, waar hij nog een rol zou kunnen spelen in de selectie en zich tegelijkertijd kon oriënteren op een plek in de clubhiërarchie voor na zijn pensioen. Geld speelde hierbij geen enkele rol, aangezien Podolski bereid zou zijn geweest om afstand te doen van een groot deel van zijn huidige salaris en de rest aan de jeugdopleiding of de stichting van de club te doneren.

Köln, dat volgens Express alleen aan de shirtverkoop al een veelvoud terug had kunnen verdienen, wilde hier echter niet aan. De huidige nummer vijftien van de Bundesliga haalde onlangs Mark Uth al terug en wil de rest van de beschikbare middelen inzetten om de komst van Lokomotiv Moskou-verdediger Benedikt Höwedes te bewerkstellingen. Een ‘geïrriteerde’ Podolski zou verder de afgelopen weken ook niets meer gehoord hebben over een eventuele andere rol binnen de club.