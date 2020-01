Achahbar heeft ‘stapje hoger dan Dordrecht’ te pakken en vindt nieuwe club

Anass Achahbar gaat aan de slag in de Roemeense competitie. De 26-jarige aanvaller heeft namelijk een contract voor anderhalf seizoen getekend bij Sepsi OSK, zo maakt de huidige nummer acht van de hoogste Roemeense voetbalafdeling zaterdagmiddag bekend via de officiële kanalen.

Achahbar strijkt transfervrij neer bij Sepsi OSK, want de spits zat sinds het einde van het vorig kalenderjaar zonder club. Hij verbond zich aan het begin van dit seizoen aan FC Dordrecht, maar die club nam na slechts drie maanden alweer afscheid van Achahbar. De aanvaller liet zelf in gesprek met RTV Rijnmond weten dat hij zelf al besloten had in januari verder te gaan kijken.

"Ik had vooraf al besproken dat ik nu weg zou gaan, puur omdat ik een stap omhoog wil maken. Dat is reden, eigenlijk. Ik heb voor Dordrecht gekozen om het plezier in het voetbal terug te vinden en dat is gelukt, daar wil ik ze voor bedanken. Het is altijd in goed overleg gegaan. Mijn vervolgstap is ergens waar ik het gevoel heb dat ik weer lekker kan voetballen. Er zijn zeker genoeg geïnteresseerde clubs die het in mij zien zitten. Dat is absoluut een stapje hoger dan Dordrecht", zo liet de jeugdexponent van Feyenoord optekenen.

Achahbar heeft nu dus een nieuwe club gevonden in de vorm Sepsi OSK, na 22 speelrondes de nummer acht van Roemenië. Achahbar speelde eerder voor Feyenoord, Arminia Bielefeld, PEC Zwolle, NEC en dus FC Dordrecht.