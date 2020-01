Druk op Depay opgevoerd: ‘Dat getuigde van veel klasse van Lyon’

Memphis Depay liep op 15 december van het vorig kalenderjaar een zware knieblessure op in het thuisduel van Olympique Lyon met Stade Rennes en komt daardoor dit seizoen niet meer in actie. De Nederlandse aanvaller kwam bij een dribbel ongelukkig terecht en scheurde daarbij zijn kruisband af. Zijn trainer Rudi Garcia baart dit weekeinde opzien in de Franse media door te suggereren dat de zware blessure van Depay al eerder gestalte kreeg.

De oefenmeester wijst op de bizarre taferelen na afloop van het Champions League-duel van Lyon met RB Leipzig, vijf dagen voordat Depay daadwerkelijk ernstig geblesseerd raakte in de wedstrijd tegen Stade Rennes. Nadat Lyon zich dankzij een 2-2 gelijkspel had weten te plaatsen voor de knock-outfase van het miljardenbal, kreeg Depay het op het veld aan de stok met de ultra's van Lyon. De aanvoerder ging door het lint vanwege een spandoek waarop teamgenoot Marcelo werd opgeroepen Lyon te verlaten.

Volgens Garcia heeft die confrontatie een spoor van vernieling achtergelaten bij Lyon. "Ik denk dat we Memphis in die wedstrijd verloren hebben. Hij vervulde zijn rol als aanvoerder met ziel en zaligheid", laat de coach van Lyon optekenen in een interview met Le Progrès. "We hadden na afloop verwacht de kwalificatie voor de volgende ronde te vieren. We gingen van een gevoel van euforie naar het gevoel zoals het uiteindelijk was… Je had de situatie na afloop in de kleedkamer moeten zien, het was ongelooflijk. Sommige spelers huilden zelfs, het was traumatisch."

Garcia rekent dit seizoen niet meer op Depay. De aanvaller moet minstens zes maanden revalideren, waardoor zijn seizoen er zo goed als zeker opzit. Wel hoopt hij het EK van aankomende zomer nog te kunnen halen met het Nederlands elftal, al lijkt dat een utopie. "Ik heb goed contact met Memphis. We bellen vaak en hij stuurt me vaak toffe video's. Een paar dagen nadat hij zijn blessure opliep, ging hij alweer aan de slag. Zijn spirit is uitstekend", vervolgt de keuzeheer van Lyon.

Garcia bevestigt dat Lyon met Depay in gesprek is over de verlenging van zijn contract. De Oranje-international ligt nog tot de zomer van 2021 vast in Zuidoost-Frankrijk, maar Lyon heeft de intentie om de samenwerking te verlengen. Volgens Garcia zegt dat veel over de Franse club. "Je zou kunnen zeggen dat het van veel klasse getuigde dat Lyon het contract van Memphis direct wilde verlengen toen hij geblesseerd raakte", zegt de trainer, die daarmee de druk op Depay lijkt op te voeren in de onderhandelingen over een nieuw contract. "Er wordt op dit moment inderdaad onderhandeld met hem", bevestigt Garcia tot slot.