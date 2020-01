‘Barcelona en Juventus onderhouden opnieuw contact over ruildeal’

Barcelona en Juventus voeren momenteel gesprekken over een ruildeal. In navolging van transferexpert Gianluca Di Marzio melden Mundo Deportivo en La Repubblica dat er contact bestaat tussen beide clubs over Ivan Rakitic en Federico Bernardeschi. De Kroatische middenvelder moet deze maand naar Turijn verkassen, terwijl Bernardeschi dan de omgekeerde weg naar Barcelona moet bewandelen.

Er werd afgelopen zomer door Barcelona en Juventus al gesproken over Rakitic en Bernardeschi. Dat een ruildeal een halfjaar niet tot stand kwam, was te danken aan een extra, gortige eis van de Catalanen. De regerend kampioen van Spanje wilde een extra bedrag vanuit Italië tegemoet zien, waardoor Juventus afzag van een overeenkomst. Volgens Mundo Deportivo zag toenmalig Barcelona-trainer Ernesto Valverde tegelijkertijd weinig in de komst van Bernardeschi.

Setién: 'Ben me er nog niet bewust van dat ik trainer ben van Messi'

Met Lionel Messi, Luis Suárez, Ousmane Démbelé, Antoine Griezmann, Ansu Fati en Carles Pérez bevat de selectie van Barcelona reeds de nodige aanvallers, maar men sluit niet uit dat de nieuwe trainer Quique Setién hier anders tegenaan kijkt. Diens collega Maurizio Sarri van Juventus heeft in ieder geval zijn zinnen gezet op de komst van Rakitic, die hij afgelopen zomer dus al aan zijn selectie wilde toevoegen. De Kroatische middenvelder is bij Barcelona in de pikorde gedaald, waardoor men niet onwelwillend tegenover een vertrek staat.

Een andere reden dat Barcelona bereid is om mee te werken, heeft volgens Mundo Deportivo te maken met de financiën. De Catalanen moeten naar verluidt nog 124 miljoen euro binnenhalen met uitgaande transfers, waardoor Juventus ook nu naast Bernardeschi nog zal moeten bijbetalen. Rakitic speelde in de eerste seizoenshelft negentien officiële wedstrijden voor Barcelona, waarin hij goed was voor twee assists.