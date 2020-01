Valentijn Driessen toont zich kritisch: ‘Stal hem maar, dat wordt niks bij Ajax’

Razvan Marin maakte afgelopen zomer de overstap van Standard Luik naar Ajax, maar weet nog niet te overtuigen in Amsterdam. Er bestaat de nodige belangstelling voor de Roemeense middenvelder, die Ajax op huurbasis zou kunnen verlaten. Valentijn Driessen, journalist van De Telegraaf, vindt dat de Amsterdammers niet moeten twijfelen als iemand Marin wil huren.

“Erik ten Hag is niet zo gelukkig met zijn aankopen. Hij wilde ook graag Zakaria Labyad, maar dat is ook niet echt een versterking gebleken. Marin al helemaal niet. Dus als je hem ergens kunt stallen, stal hem maar. Dat wordt niks bij Ajax”, zo klinkt het stellig tegenover De Telegraaf. Noa Lang gaat Ajax in ieder geval wel op huurbasis verlaten en staat op het punt om tijdelijk bij FC Twente aan de slag te gaan. “Voor de ontwikkeling van die jongen is het zonde. Hij heeft nu een paar keer mogen meedoen en tegen FC Twente deed hij het uitstekend.”

Ten Hag verwelkomt nieuweling: ' Ryan Babel is wedstrijdfit'

“Maar ja, Ryan Babel geeft een bepaalde zekerheid. Daar gaan Ajax, Ten Hag, Overmars en Van der Sar voor. Je wil zeker weten dat je er alles aan hebt gedaan om kampioen te worden en ver te komen in de Europa League. Dan kom je met Babel, je weet exact wat je krijgt en we moeten niet vergeten dat hij een jongen van de club is. Dat is de reden dat hij bereid was om geld in te leveren”, stelt de journalist. “Dat gaat ten koste van Lang, op zich ben ik daar niet voor. Maar op het moment dat je naar basisspelers gaat, moet je zekerheid inbouwen.”

“Lang op de bank en af en toe invallen, wat je de afgelopen weken met Gravenberch ziet, is wel een goede ontwikkeling. Maar dan moeten ze doorgroeien naar een basisplaats, dat heeft hij niet gedaan”, zegt Driessen. Hij voorspelt dat Ryan Gravenberch een basisplaats zal krijgen bij Ajax, door de voorlopige afwezigheid van Daley Blind. “Lang heeft een kans gehad en het niet helemaal laten zien. Gravenberch moet het nu wel laten zien, zo werkt het als je bij Ajax een kans krijgt.”