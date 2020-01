Kharchouch oogst lof met emotioneel interview: ‘Ik heb net gewoon zitten huilen’

Telstar speelde vrijdagavond op bezoek bij Excelsior met 3-3 gelijk. Ondanks dat hij een treffer voor zijn rekening nam, was het niet de avond van Reda Kharchouch. De spits van de Witte Leeuwen liet de nodige kansen liggen en reageerde daar na afloop in gesprek met FOX Sports uiterst emotioneel op.

“Ik heb net gewoon zitten huilen. Bij mij doet dit veel ja. Ik verwijt mezelf veel, we moesten gewoon winnen. Die kansen moet ik gewoon afmaken. Eén op één, dat is simpel. Ik vind 3-3 geen goede afspiegeling. Ik mis twee keer één op één... Wij hebben grotere kansen gehad, dus ik vind dat wij hadden moeten winnen. Ik houd van het spelletje voetbal en ik ben een spits, dus ik wil gewoon mijn doelpunten maken. Ik leef voor de sport en dit gebeurt... Tja, koppie op volgende week”, geeft Kharchouch te kennen.

Het emotionele interview wordt op sociale media veelvuldig gedeeld en bewonderd. Er klinkt veel lof voor de houding van Kharchouch, die in Kralingen wel een doelpunt wist mee te pakken. De mooiste treffer van de avond kwam echter op naam van Shayne Pattynama, die een voorzet van Ilias Bronkhorst in één keer over Excelsior-doelman Alessandro Damen heen legde. “Ik schrok er zelf ook wel van, eerlijk gezegd”, zegt Pattynama in gesprek met FOX Sports. “Ik dacht ik probeer het gewoon en schrok dat het lukte. Ik heb de beelden net teruggekeken en het zag er wel mooi uit, ja. Dit voelt heel goed. Mijn eerste doelpunt voor Telstar en dan meteen zo'n mooie.”

“Ik dacht huh, is 'ie nou binnen? Maar toen zag ik iedereen op me afrennen en wist ik dat ik wel een aardige goal had gemaakt”, vervolgt de middenvelder. Zijn doelpunt riep direct vergelijkingen op met het doelpunt van Marco van Basten tijdens het EK van 1988. “Ik zag die vergelijking al op Instagram, ja. Het leek er inderdaad wel een beetje op, maar die van Van Basten was wel mooier. Zijn goal was ook echt bewust, en die van mij.. Tja, de bal kwam een beetje voor me en ik probeerde het gewoon. Het gaat me denk ik niet lukken om ooit nog zo'n mooi doelpunt te maken.”