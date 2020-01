Luis Orejuela wisselt week na definitief vertrek bij Ajax alweer van club

Luis Manuel Orejuela is razendsnel na zijn definitieve vertrek bij Ajax opnieuw van club gewisseld. De Amsterdammers maakten eerder deze maand bekend dat er een akkoord was bereikt met Cruzeiro over de 24-jarige vleugelverdediger. Grêmio maakt nu via de officiële kanalen wereldkundig dat Orejuela op huurbasis wordt overgenomen van Cruzeiro.

Grêmio schrijft op zijn website dat men ‘diverse grote Braziliaanse clubs’ heeft afgetroefd in de strijd om Orejuela. De viervoudig international van Colombia wordt tot het einde van het kalenderjaar gehuurd van Cruzeiro en het is onduidelijk of er een optie tot koop in de overeenkomst is opgenomen. Het was aanvankelijk onduidelijk of Cruzeiro wegens financiële problemen in staat was om Orejuela definitief over te nemen van Ajax.

Uiteindelijk maakte de Colombiaanse vleugelverdediger, ondanks belangstelling van onder meer Palmeiras en Flamengo, definitief de overstap van de Amsterdammers naar Cruzeiro, volgens Braziliaanse media voor circa anderhalf miljoen euro. Dat was twee miljoen minder dan Ajax in de zomer van 2017 overmaakte naar Deportivo Cali voor Orejuela. Zijn verblijf in Amsterdam draaide echter niet uit op een doorslaand succes.

Orejuela speelde slechts vier wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax en moest het voornamelijk stellen met optredens in het beloftenteam. In dienst van Cruzeiro liet de vleugelverdediger afgelopen jaar een betere indruk achter. In 27 wedstrijden verzorgde Orejuela namens de Braziliaanse club 2 doelpunten, al kon hij niet voorkomen dat Cruzeiro degradeerde.