Ziyech: ‘Het is een grote poppenkast en dat wordt steeds erger’

Hakim Ziyech is dit seizoen zonder twijfel een van de meest besproken spelers van de Eredivisie. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler maakt in deze jaargang veel indruk bij Ajax, maar krijgt tevens de nodige kritiek te verwerken. Vanwege het risico in zijn spel, maar ook door zijn houding in sommige situaties. “Ik heb een gebruiksaanwijzing, maar slechts weinig mensen zijn in staat om die goed te lezen. Dat ligt ook weleens aan mezelf, ik ben soms moeilijk te peilen”, zegt Ziyech in een interview met het Algemeen Dagblad.

Ziyech stelt dat alleen zijn directe omgeving hem ‘kan raken’. “Als zij kritisch zijn, neem ik het direct aan”, stelt hij. Ziyech heeft naar eigen zeggen een ‘antenne’ voor ‘neppe mensen’, waarmee hij kan filteren wie ‘doet alsof’ of ‘puur’ is. “Geen overdreven populair gedoe omdat ik opeens een bal erin schiet, doe gewoon normaal. Als ik iemand vertrouw, vertrouw ik diegene ook blind. En anders laat ik je lekker. Dan kun je mij niet raken, dan maakt je mening mij ook helemaal niets uit. In de voetballerij lopen veel neppe figuren rond. Ik vertrouw dan ook maar weinig mensen. Het is een grote poppenkast en dat wordt steeds erger.”

Ziyech: 'Heb hier een speciale prijzenkast voor nodig'

“Door alle meningen die iedereen maar moet verkondigen. Mensen die me nooit spreken, niet dagelijks meemaken, maar wel roepen hoe ik in elkaar steek. Die mensen noem ik clowns. Ze willen een kunstje opvoeren, zonder echte kennis”, vervolgt Ziyech, die van mening is dat dit ook te maken heeft met sociale media. Die hebben volgens de Marokkaans international de wereld ‘kapotgemaakt’, doordat alles minder persoonlijk wordt. Dat hij zelf wel actief is op Instagram klinkt volgens hem tegenstrijdig. “Maar als ik iets post, doe ik dat omdat ik het leuk vind en omdat het zo is. Ik maak niets mooier dan het is en zeker niet met een gevoel van: kijk mij eens.”

Ziyech benadrukt dat hij niet lastig te peilen is voor zijn medespelers en directe omgeving, omdat zij hem goed kennen. “Maar voor buitenstaanders ben ik niet iemand die even met je meepraat of populair gaat lopen doen. Soms verwachten mensen dat wel van me, maar zo zit ik niet in elkaar. Niemand gaat mij zeggen wat ik moet doen, nooit. En ik ga niet lopen acteren”, klinkt het stellig. Hij krijgt snel argwaan als mensen hem te positief benaderen nu het goed gaat. “Door de mindere periode bij Ajax heb ik veel gezichten om me heen zien veranderen. Ook van mensen van wie ik het niet had verwacht. Ik noem geen namen, maar als die nu opeens weer contact opnemen, hoeven ze niets te verwachten van me.”