Daily Mail drijft de spot met Gonzalo Higuaín na interview over Chelsea

Gonzalo Higuaín kijkt overwegend positief terug op zijn korte dienstverband bij Chelsea in de tweede seizoenshelft van 2018/19. De aanvaller werd door Juventus verhuurd aan the Blues en kwam in een halfjaar tot vijf doelpunten in negentien officiële wedstrijden. De Daily Mirror reageert vol verbazing op een interview van Higuaín in de Daily Telegraph, waarin de Argentijn aangeeft dat het 'niet slecht' ging op Stamford Bridge.

"Ik had het beter kunnen doen", beaamt de 32-jarige spits, die in de zomer terugkeerde bij Juventus en sindsdien vijf keer scoorde in zeventien Serie A-duels. "Maar ik denk dat ik het niet slecht heb gedaan bij Chelsea. We hebben de Europa League gewonnen en ons geplaatst voor de Champions League, dus dat zijn goede resultaten. Mensen hadden meer van me verwacht, maar ik denk dat het aantal doelpunten prima was voor zo'n korte periode."

"Als je een goede speler bent, verwachten mensen dat je direct alles kunt. Maar soms wordt er geen rekening mee gehouden dat je uit een andere competitie afkomstig bent. De Serie A verschilt enorm van de Premier League", benadrukt Higuaín. "Men houdt er geen rekening mee dat ik maar een paar maanden bij Chelsea speelde." De Daily Mail heeft weinig sympathie voor de uitspraken van de routinier en vindt het met name opvallend dat hij 'krediet opeist' voor het succes in de Europa League.

"Gonzalo Higuaín stelt dat zijn verschrikkelijke zes maanden bij Chelsea 'niet slecht' waren en claimt krediet voor het winnen van de Europa League, ondanks dat hij maar VIERENTWINTIG MINUTEN speelde in het hele toernooi", zo kopt de krant. "De enige minuten die Higuaín maakte, waren toen hij in de 96ste minuut inviel voor Oliver Giroud in de verlenging van de halve finale (tegen Eintracht Frankfurt, red.). Hij nam geen penalty in de strafschoppenreeks. In de finale in Baku bleef hij op de bank zitten." Volgens de krant valt niet te ontkomen aan de conclusie dat Higuaín de hoge verwachtingen simpelweg niet heeft ingelost in Engeland.