Mesut Özil zet streep door vertrek: ‘Ik ben heel blij met mijn contract’

Mesut Özil heeft een lastige periode achter de rug bij Arsenal, waarin hij door voormalig manager Unai Emery met enige regelmaat uit de selectie werd gehouden. De spelmaker heeft in de afgelopen maanden zijn basisplaats echter weten te heroveren en hoopt het goede gevoel onder Mikel Arteta een vervolg te kunnen geven. Van een tussentijds vertrek, zoals in het verleden vaak gesuggereerd werd, zal volgens Özil dan ook geen sprake zijn.

“Ik ben heel blij met mijn contract en ik blijf dit seizoen en het volgende seizoen hier”, vertelt Özil, die nog tot medio 2021 vastligt in het Emirates Stadium en als de grootverdiener in de Arsenal-selectie geldt, in gesprek met de Turkse tak van beIN Sports. “Ik weet niet wat de toekomst verder voor mij in petto zal hebben. Ik kijk ernaar uit, maar ik weet niet wat er gaat gebeuren.”

The Gunners namen eind november na weken van geruchten afscheid van Emery en Arteta stapte een paar weken later in als de nieuwe trainer. De Spanjaard wist in zijn eerste vijf wedstrijden onder meer van Manchester United te winnen, al volgden ook gelijke spelen tegen Bournemouth en Crystal Palace en een nederlaag tegen Chelsea. Özil heeft desondanks vertrouwen in de capaciteiten van de oud-middenvelder: “Ik heb het moeilijk gehad, zeker onder de vorige coach.”

“Nu is alles echter anders en ik ben er blij mee. Ik speel weer op reguliere basis en alles gaat goed. Zoals ik al in eerdere interviews heb gezegd, heeft het veel mensen verrast dat Arteta de club in zo’n korte tijd naar zijn hand heeft weten te zetten. Hij doet het goed en hij is hongerig naar succes. Alles aan hem is positief. Arteta’s verhaal is anders, omdat ik mij niet kan herinneren wanneer hij gestopt is met voetballen. Maar dat is niet lang geleden. De spelers kunnen hem daarom makkelijker begrijpen”, sluit Özil af.