Debutant van Schalke 04 voorkomt nieuwe koploper bij hervatting Bundesliga

Borussia Mönchengladbach heeft vrijdagavond nagelaten om de koppositie over te nemen in de Bundesliga. De nummer twee van de competitie verloor met 2-0 van Schalke 04, dat overnacht als nummer vier. Schalke heeft 33 punten verzameld, evenveel als in het gehele vorige seizoen. Bij een zege was Mönchengladbach uitgekomen op 38 punten, een punt meer dan RB Leipzig. Nu loopt BMG echter het risico dat het wordt voorbijgestreefd door Bayern München, dat zondag op bezoek gaat bij Hertha BSC.

De treffers in de eerste Bundesliga-wedstrijd van 2020 vielen in de tweede helft en kwamen op naam van Suat Serdar en Michael Gregoritsch. Laatstgenoemde, deze winter overgekomen van FC Augsburg, beleefde een droomdebuut en speelde ook een belangrijke rol bij het openingsdoelpunt: Gregoritsch bediende Serdar vanaf de linkerflank en zag zijn ploeggenoot net buiten het strafschopgebied geplaatst raak mikken in de rechterhoek. De 2-0 kwam voort uit een rappe counter van Schalke. De doorgebroken Benito Raman zag Gregoritsch in zijn ooghoek en de aanvallende middenvelder maakte geen fout in de afronding.