Teleurstellend debuut voor Zoet na spectaculair begin van 2020

PEC Zwolle en FC Utrecht hebben het nieuwe decennium in de Eredivisie ingeluid met een spectaculaire onderlinge wedstrijd. Met debutant Jeroen Zoet onder de lat gaven de bezoekers in de slotminuten een 2-3 voorsprong uit handen: 3-3. Na het gelijkspel overnacht PEC Zwolle als nummer vijftien in de Eredivisie en staat FC Utrecht zesde. De ploeg van John van den Brom had nummer vijf Feyenoord kunnen passeren, maar slaagde daar niet in.

Het werd vanwege de drie tegendoelpunten en de late gelijkmaker geen gelukkig debuut voor Zoet. De doelman zal onder meer balen van de wijze waarop PEC Zwolle op 2-1 kwam: na zeven minuten in de tweede helft stond Zoet als aan de grond genageld na een poeier van Kenneth Paal. Het was een dwarrelbal van aanzienlijke afstand van de linkspoot, eveneens een ex-speler van PSV. Paal draaide knap weg bij zijn tegenstander, had de ruimte en schoot hoog raak door het midden. Hij scoorde in twee van zijn laatste drie duels in de Eredivisie; in zijn eerste 44 optredens scoorde Paal nooit.

Bij rust stond het nog 1-1; de score werd halverwege de eerste helft geopend door FC Utrecht. De bezoekers hadden de treffer te daken aan de VAR. Hoewel niemand van FC Utrecht appelleerde, merkte de videoscheidsrechter op dat Sam Kersten in het strafschopgebied met de elleboog richting de bal ging. Het was een duidelijke handsbal en Simon Gustafson benutte de buitenkans op koelbloedige wijze. FC Utrecht verzilverde zodoende penalty nummer dertig op rij in de Eredivisie, een reeks die begon in december 2014.

Het duurde niet lang voordat PEC Zwolle op gelijke hoogte kwam. Mark van der Maarel schatte een dieptebal volledig verkeerd in, was te passief en zag de bal langs zich heengaan. Mike van Duinen was attent, stond oog in oog met Zoet en maakte geen fout. In het tweede bedrijf stond PEC Zwolle een tijdlang op een 2-1 voorsprong. Mede door drie opeenvolgende ingrepen van Zoet in een chaotische situatie werd de schade niet erger, en een kleine twintig minuten voor tijd knalde Gyrano Kerk de 2-2 tegen de touwen vanuit het strafschopgebied.

Zoet onderscheidde zich in de slotfase nog met een redding op een kopbal van Van Duinen, na knap voorbereidend werk van Paal. De wedstrijd leek in een 2-2 remise uit te monden, maar vier minuten voor het laatste fluitsignaal greep FC Utrecht weer de leiding. Urby Emanuelson trok vanaf de rechterflank naar het centrum van het middenveld en leverde een ingenieuze steekbal op Issah Abbas. De invaller stond in het strafschopgebied, draaide weg, stond oog in oog met doelman Michael Zettereren rondde beheerst af. Het laatste woord was desondanks aan de thuisploeg. Een pass vanaf de rechterflank van Dennis Johnsen ging voorbij aan de Utrechtse defensie en stelde Yuta Nakayama in staat om de eindstand te bepalen. In de blessuretijd haalde FC Utrecht opgelucht adem toen Joris van Overeem een bal van de lijn haalde.