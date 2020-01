Manchester United wil recordbedrag betalen voor toptalent van Birmingham

Manchester United heeft een 'substantieel bod' uitgebracht op de zestienjarige middenvelder Jude Bellingham van Birmingham City, zo schrijft de Daily Record. De grootmacht is bereid om minstens 25 miljoen pond te betalen voor het 'wonderkind' van de nummer achttien uit de Championship, omgerekend 29,3 miljoen euro. Daarmee zou Bellingham de duurste zestienjarige voetballer aller tijden worden.

In augustus werd de jeugdinternational de jongste speler ooit van Birmingham City, toen hij met zijn 16 jaar en 38 dagen levenservaring debuteerde in een EFL Cup-wedstrijd tegen Portsmouth (3-0 nederlaag). Bellingham deed tachtig minuten mee en werd door de Birmingham Mail uitgeroepen tot van van de wedstrijd van zijn ploeg. Na zijn debuut in het bekertoernooi kwam hij 23 keer in actie in de Championship, waarvan 17 wedstrijden als basisspeler. Zijn stormachtige is grote clubs uit Europa niet ontgaan, zo weet de Daily Record.

Onder meer Arsenal heeft serieuze interesse in het toptalent. Manchester United wil daarom snel toeslaan en ziet in Bellingham bovendien een speler die goed past bij de nieuwe uitgangspunten van vicevoorzitter Ed Woodward. De bestuurder is uit op een 'culturele herstart' bij Manchester United: Woodward zet in op de komst van meer jonge spelers uit het Verenigd Koninkrijk. De zomerse komst van spelers als Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka en Daniel James past binnen die strategie.

De statistieken van Jude Bellingham in het Championship-seizoen.

Manchester United moet Bellingham ervan zien te overtuigen dat hij zich het best kan ontwikkelen op Old Trafford, ondanks dat hij in Birmingham verzekerd is van speeltijd. Het talent en zijn vader zijn serieus bezig met de toekomst van Bellingham en willen de macht dicht bij henzelf houden. Ze hebben meerdere zaakwaarnemers de deur gewezen die zich over de middenvelder wilden ontfermen. "Ze zijn zich bewust van eerdere transfers van begeerde, jonge spelers die op een verkeerd moment de overstap maakten naar een grote club uit Engeland", zo klinkt het.

De eventuele transfer van Bellingham staat los van de pogingen van Manchester United om Bruno Fernandes los te weken bij Sporting Portugal. Vorige week gingen beide clubs in Londen met elkaar in gesprek, maar van een akkoord is nog geen sprake. Sporting, dat Fernandes taxeert op 75 miljoen euro, is niet blij met de onwil van spelers als Marcos Rojo en Angel Gomes om als onderdeel van de deal naar Portugal te gaan. Donderdag meldde A Bola nog dat de Nederlandse aanvaller Tahith Chong daar wel voor openstaat.

Sporting zou ondertussen hebben aangegeven niet akkoord te gaan met een bod van vijftig miljoen euro plus dertig miljoen euro aan variabelen. Die mogelijke bonussen hebben immers betrekking op sportieve prestaties die Sporting niet al te realistisch acht, zoals het winnen van een landstitel of de Champions League door Manchester United, en succes van Fernandes in de verkiezing voor de Ballon d'Or. De daadwerkelijke transfersom zou daardoor vermoedelijk uitkomen op een lager bedrag dan de 45 plus 20 miljoen euro die Tottenham Hotspur in augustus bood.