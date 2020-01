Inter maakt officieel melding van transferdeal met Manchester United

Ashley Young vervolgt zijn loopbaan bij Internazionale. De nummer twee van de Serie A maakt vrijdagavond bekend dat de back annex buitenspeler een contract heeft ondertekend tot het einde van het seizoen, met een optie voor een extra jaar. Bij Manchester United had Young een aflopend contract. Hoewel hij aanvoerder was van de club, waren the Red Devils bereid om medewerking te verlenen aan zijn vertrek.

Beide clubs waren al enige tijd in gesprek over de transfer van Young. Inter zou circa anderhalf miljoen betalen voor de veteraan, die eerder op de vrijdag al in Milaan werd gespot voor de medische keuring en de laatste formaliteiten. Trainer Ole Gunnar Solskjaer van Manchester United bevestigde reeds dat Young de overstap zou maken naar Inter, een 'zeer goede oplossing' voor zijn pupil. De oefenmeester wees Harry Maguire aan als nieuwe aanvoerder.

Young kwam dit seizoen tot zestien duels in alle competities voor Manchester United. Hij wordt de derde speler in een jaar tijd die Manchester United inruilt voor Inter. Eerder bewandelden Alexis Sánchez en Romelu Lukaku dezelfde weg naar Noord-Italië. Door zijn nieuwe club wordt Young omschreven als een 'snelle buitenspeler' met 'dribbels en voorzetten' als voornaamste kwaliteiten. "Hij speelde de afgelopen jaren wat vaker in de verdediging en werd opgenomen als linksback in het beste elftal van het WK 2018", stipt Inter aan.

Young, die met rugnummer 15 gaat spelen, wordt na Gerry Hitchens en Paul Ince de derde Engelsman in de clubgeschiedenis van Inter. Antonio Conte kan de ervaring van Young in de tweede seizoenshelft goed gebruiken, daar Inter een serieuze kanshebber is voor de landstitel. De club uit Milaan slaagde er desondanks niet in om te overwinteren in de Champions League en speelt volgende maand een dubbele confrontatie tegen het Bulgaarse Ludogorets in het toernooi om de Europa League.