‘Internazionale wil ook tweede bekende van Conte oppikken bij Chelsea’

Internazionale leek zich met Leonardo Spinazzola gaan versterken, waarbij Matteo Politano de omgekeerde weg richting AS Roma zou bewandelen. De onderhandelingen tussen beide clubs zijn de afgelopen dagen echter op een laag pitje komen te staan, waardoor i Nerazzurri zich gedwongen zien om verder te kijken. Gianluca Di Marzio meldt vrijdag dat de kans groot is dat de Milanezen opnieuw bij Chelsea uit zullen komen.

Inter lijkt de komst van Olivier Giroud op korte termijn af te gaan ronden en zou volgens de transferexpert van Sky Italia nu ook denken aan Victor Moses. De Nigeriaans international wordt momenteel verhuurd aan Fenerbahçe, maar kwam vooralsnog niet verder dan zes optredens in het shirt van de Turkse grootmacht.

De Gele Kanaries zouden dan ook niet onwelwillend staan tegenover een vertrek van Moses en ook Chelsea ziet wel wat in een transfer naar Inter. De Italianen kunnen de 29-jarige aanvaller, die onder trainer Antonio Conte in Londen succesvol was als aanvallende vleugelverdediger, in eerste instantie huren, met de mogelijkheid om hem voor tien miljoen euro in te lijven.

Als Moses inderdaad naar het Giuseppe Meazza trekt, lijkt hij de tweede aanwinst voor de flanken te worden. Manchester United-routinier Ashley Young wordt eveneens nadrukkelijk in verband gebracht met een verhuizing naar de Serie A en zou al persoonlijk rond zijn met zijn beoogde nieuwe werkgever. Naast Giroud is Inter ook nog druk bezig met de komst van Tottenham Hotspur-spelmaker Christian Eriksen.