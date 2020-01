Babel: ‘Ik moest de bal soms gaan halen op de positie van Frenkie de Jong’

Ryan Babel is weer 'thuis', verzekert hij vrijdag in gesprek met het Algemeen Dagblad. De aanvaller stapte deze maand op huurbasis over van Galatasaray naar Ajax en heeft zondag bij de seizoenshervatting tegen Sparta Rotterdam vermoedelijk direct een basisplaats. Babel kijkt uit naar zijn rentree in het shirt van Ajax. "Dit is altijd mijn droomclub gebleven", geeft hij aan.

Toen David Neres, Quincy Promes en Zakaria Labyad gedurende de eerste seizoenshelft wegvielen bij Ajax, werd duidelijk dat de ploeg van trainer Erik ten Hag kwetsbaar is. Zodoende kwam de clubleiding opnieuw uit bij Babel, die begint aan zijn derde dienstverband in Amsterdam. De 33-jarige buitenspeler stelt dat de deal goed uitkwam voor alle partijen. Galatasaray kon wel wat geld gebruiken, legt hij uit, en Ajax heeft er 'een optie voorin bij'. Turkse media maakten melding van een huursom van circa anderhalf miljoen euro.

Erik ten Hag verwelkomt nieuweling: 'Ryan Babel is wedstrijdfit'

"Met het oog op het EK wil ik graag in een goed draaiend elftal spelen", legt Babel zijn eigen beweegredenen uit. "Bij Galatasaray moest ik soms de bal gaan halen op een positie waar Frenkie de Jong gewend is te spelen. En als ik dan de bal kwijtraakte, dan had ik het gedaan. Dat ging knagen. Het EK wordt misschien mijn allerlaatste toernooi met Oranje. Dan wil ik er staan." Babel heeft niet met bondscoach Ronald Koeman gesproken over zijn transfer, vertelt hij. "Maar ik denk dat hij mij wel snapt als ik alles uitleg."

Babel stelt in het interview dat Ajax weer tot de Europese top behoort, 'net als in de jaren negentig toen ik hier in Zuid-Oost opgroeide'. In het buitenland wordt bovendien weer op die manier naar Ajax gekeken, merkt hij op. "Als we een paar jaar geleden een mooi Europees resultaat boekten, dan hadden ze in het buitenland het over de schooljongetjes die het aardig hadden gedaan. Maar dat is wel voorbij." Hoewel het niveau bij Ajax is gestegen, is Babel niet bang dat hij minder speeltijd zal krijgen als concurrent Neres volgende maand weer fit is. "Nee, waarom? Ik ben als versterking gehaald. Ik zal misschien niet altijd beginnen. Maar ik ga zeker mijn minuten maken."