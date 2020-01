Promes: ‘Het was een verrassing voor mij, maar zeker een positieve’

Ajax versterkte zich deze maand met Ryan Babel, die op huurbasis is overgenomen van Galatasaray. Trainer Erik ten Hag heeft met zijn komst een extra aanvallende optie. Babel werd aangetrokken nadat aan het einde van de eerste seizoenshelft David Neres, Quincy Promes en Zakaria Labyad geblesseerd raakten en Ten Hag moest puzzelen. Promes is weer wedstrijdfit en laat weten blij te zijn met de komst van de Oranje-international.

“Het was een verrassing voor mij, maar zeker een positieve”, laat Promes weten in gesprek met NH Nieuws. Promes en Babel speelden al vaker samen bij het Nederlands elftal. "Ik ken hem persoonlijk goed, het is heel goed dat hij erbij is. Hij gaat heel belangrijk zijn voor het team, met goals en assists waar hij bekend om staat. Hij brengt een stukje ervaring, ook buiten het spel. Met zijn ervaring kan hij zeker wat toevoegen in onze jonge groep om prijzen te gaan winnen."

Promes raakte eind vorig jaar geblesseerd aan zijn kuit. Hij hoopte terug te keren tegen Valencia in e Champions League, maar dat duel kwam te vroeg. In de winterstop heeft hij zijn rentree gemaakt in het oefenduel met Club Brugge. “Ik train weer volledig mee, al een tijdje. Ik ben beter dan de oude", aldus Promes, die zondag tegen Sparta Rotterdam mogelijk weer terugkeert in de basis.

Ajax is nog op drie fronten actief en Promes hoopt het seizoen te eindigen met meerdere prijzen. "Ik denk dat we voldoende kwaliteiten hebben in de groep", aldus de Ajacied. "Ryan is erbij, we hebben genoeg kwaliteiten en ik denk dat er zondag zeker goals voor ons gaan vallen."