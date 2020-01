‘FC Twente wil na huurdeal met Ajax toeslaan bij Feyenoord’

FC Twente wil Jan-Arie van der Heijden op huurbasis overnemen van Feyenoord, zo weet het Algemeen Dagblad vrijdagmiddag te melden. De centrale verdediger, wiens contract over enkele maanden afloopt in De Kuip, kan bij de Rotterdammers al enige tijd niet beschikken over een basisplaats. Trainer Dick Advocaat geeft in het centrum van de Feyenoord-verdediging de voorkeur aan Eric Botteghin en Marcos Senesi.

Daarnaast kan Advocaat binnenkort weer een beroep doen op Sven van Beek en Edgar Ié, die op de weg terug zijn na uiteenlopende blessures. Tevens is George Johnston een optie in het hart van de Rotterdamse defensie. Volgens het Algemeen Dagblad hoopt Feyenoord met het verhuren van Van der Heijden te kunnen besparen op de totale kosten aan salaris. Eerder dit seizoen gebeurde dit al bij Kenneth Vermeer (Los Angeles FC), Calvin Verdonk (verhuurd aan Twente) en Liam Kelly (verhuurd aan Oxford United).

Van der Heijden had in augustus vorig jaar al de kans om Feyenoord te verlaten. De 31-jarige verdediger sprak destijds met Panathinaikos over een transfer. Tot een verhuizing richting Griekenland leidde dat echter niet. De routinier, met 125 wedstrijden namens Feyenoord achter zijn naam staan, keerde in november terug in de basisopstelling, toen Botteghin geblesseerd raakte. Inmiddels is laatstgenoemde weer fit, waardoor Van der Heijden weer veroordeeld is tot een bijrol.

Twente werd donderdag ook al in verband gebracht met een andere verdediger. Mike te Wierik zou aankomende zomer de overstap maken van FC Groningen naar de Tukkers. De mandekker trapte vrijdag echter al op de rem in gesprek met TC/Tubantia. "De club heeft alleen geïnformeerd naar me bij mijn zaakwaarnemer, verder is er niks", zo liet Te Wierik weten in aanloop naar het duel tussen beide clubs van zaterdag. Vrijdag werd al bekend dat Twente voor de rest van het seizoen de beschikking krijgt over Noa Lang, die op huurbasis overkomt van Ajax.