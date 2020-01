Ten Hag gaat in op situatie Marin en bevestigt mogelijk vertrek Noa Lang

Razvan Marin werd de afgelopen weken gelinkt aan een vertrek bij Ajax, maar trainer Erik ten Hag wil de Roemeense middenvelder niet laten gaan. De coach liet vrijdagmiddag op de persconferentie in aanloop naar het duel met Sparta Rotterdam weten dat hij erop rekent dat Marin het seizoen bij Ajax afmaakt. Noa Lang daarentegen mag Ajax wel op huurbasis verlaten.

Marin hoeft onder Ten Hag niet te rekenen op een basisplaats en moet het dit seizoen doen met spaarzame invalbeurten. Hij werd gelinkt aan diverse Belgische clubs, waaronder Clug Brugge. Ten Hag geeft aan dat hij ervan uitgaat dat Marin bij Ajax blijft. “We hebben een selectie waarmee we op drie fronten strijden en dus hebben we een breed kader nodig”, aldus de trainer tijdens het persmoment. “Er is altijd een categorie spelers waarbij we kijken of het misschien beter is om te verhuren. Maar dat is bij Marin niet het geval.”

Ten Hag voorziet mooie maanden: 'In deze groep zit veel drive en plezier'

“Bij Noa Lang ligt de zaak wat anders”, vervolgde Ten Hag over de talentvolle buitenspeler, die gelinkt wordt aan FC Twente en sc Heerenveen. “Het perspectief van Noa is toch wat anders. Hij is een jonge speler met relatief weinig ervaring op het hoogste niveau. Hij moet ervaring opdoen. We staan ervoor open om hem te verhuren zodat hij hopelijk in juni terugkeert als een betere speler.”

Ten Hag moet het zondag bij de hervatting van de competitie nog stellen zonder David Neres, Zakaria Labyad en Daley Blind. Klaas-Jan Huntelaar is mogelijk wel weer inzetbaar. Ten Hag liet onlangs nog weten dat de ervaren spits voorlopig uitgeschakeld is met klachten aan zijn achillespees. “Hij was vorige week niet beschikbaar, maar hij heeft vandaag meegetraind met de groep. Als dat allemaal goed gaat, dan kan hij beschikbaar zijn.”

Over de situatie van Blind kon Ten Hag niet veel zeggen. “Hij is bezig op de club. We kunnen hier wel over blijven praten, maar het duurt misschien nog een week of misschien wel veel langer. Laten we het volgende afspreken: als ik nieuws heb, dan meld ik het”, aldus de trainer, die met veel respect sprak over de tegenstander van zondag. “Ik ben iedere wedstrijd waakwaam. Sparta kan verrassend uit de hoek komen, dus we moeten alert zijn. Ze kunnen fysiek spelen en vanuit de counter. Ze zijn gevaarlijk bij spelhervattingen en hebben hun wapens, maar ook hun zwaktes.”