AZ in grote onzekerheid over Calvin Stengs bij hervatting competitie

Er bestaan zorgen bij AZ over de inzetbaarheid van Calvin Stengs in de wedstrijd tegen Willem II van zaterdagavond. De jonge aanvaller, dit seizoen goed voor vier doelpunten, kampt met een bovenbeenblessure, opgelopen op de training van donderdag. Stengs sloeg vanwege de lichte kwetsuur de oefensessie van vrijdagochtend over. Trainer Arne Slot neemt zaterdag een definitief besluit over het al dan niet meespelen van Stengs.

"Stengs kreeg donderdag last van zijn bovenbeen. We kijken morgen of hij kan spelen", zegt Slot op het persmoment van AZ in aanloop naar de confrontatie met Willem II van zaterdag. De AZ-trainer kwam donderdag in gesprek met het Algemeen Dagblad al met eventuele vervangers van Stengs op de proppen. "Yukinari Sugawara kan hem bijvoorbeeld vervangen en Zakaria Aboukhal ook. Albert Gudmundsson niet, die is geblesseerd." Voor de recente aanwinst Hakon Evjen lijkt een basisplaats nog te vroeg. "Hij heeft nog wel even de tijd nodig waarschijnlijk."

Over het inzetten van de eveneens onlangs aangetrokken Ramon Leeuwin heeft Slot geen bedenkingen. "Die woont alweer in Almere waar hij al een huis had. Daarom hebben we hem ook aangetrokken. We wilden een speler die er direct zou staan." De 3-0 nederlaag tegen Sparta net voor de winterstop zorgde voor een hoop chagrijn bij AZ, waardoor de motivatie extra groot is voorafgaand aan het duel met Willem II. "Aan de andere kant zijn we nog in de race voor drie competities. Dat besef is heel sterk."

Slot waakt evenwel voor onderschatting van Willem II, dat dit seizoen net als AZ wist te winnen van koploper Ajax. "Ze hebben een goede aanval, met een goed aanspeelpunt in de persoon van spits Vangelis Pavlidis", deelt Slot complimenten uit aan de Tricolores. "Daarnaast hebben ze veel loopvermogen aan de zijkanten, waardoor ze goed gebruik kunnen maken van de ruimtes." De eerste krachtmeting tussen beide clubs eindigde eerder dit seizoen in een 1-1 gelijkspel.