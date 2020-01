Manchester City moet vrezen voor ‘Sancho-scenario’ met gewilde Braaf

Manchester City moet vrezen voor het vertrek van Jayden Braaf. Vader en voorlopig ook belangenbehartiger Jeriano bevestigt aan Voetbalzone dat verschillende Duitse clubs belangstelling hebben. Braaf staat niet onwelwillend tegenover een vertrek uit Engeland, indien hij het nog een seizoen met louter optredens in de Onder-23 van Manchester City moet doen en kansen om aan te sluiten bij de hoofdmacht uitblijven.

Braaf werd in 2018 door Manchester City overgenomen van PSV en ontwikkelde zich het afgelopen anderhalf jaar stormachtig bij de Engelse topclub. De zeventienjarige aanvaller moest in zijn eerste seizoen nog een halfjaar missen wegens een schouderblessure, maar deze jaargang maakt hij veel indruk bij de Onder-23. In veertien optredens voor het hoogste jeugdelftal van Manchester City kwam hij dit seizoen voorlopig tot zes doelpunten en twee assists. Zijn ontwikkeling is intern niet onopgemerkt gebleven, daar manager Josep Guardiola hem al een aantal keer liet meetrainen met de hoofdmacht.

Braaf hoopt snel van Manchester City te horen hoe het sportieve plan met hem eruit ziet. De jeugdinternational ziet het niet zitten om nog een heel jaar puur en alleen in de Onder-23 te spelen, omdat zijn ontwikkeling daarmee dreigt te stokken. Braaf beseft zich dat hij niet zomaar basisspeler zal worden bij Manchester City, maar hoopt wel op termijn perspectief te hebben op kansen bij het eerste elftal. Naast vast meetrainen, zou Braaf ook langzaam zijn eerste speelminuten in de hoofdmacht willen maken.

Een belangrijke motivatie voor de wens naar dit perspectief, is de ontwikkeling van zijn collega-internationals van Oranje. Een deel van de selectie van Oranje Onder-17 die afgelopen jaar de halve finale op het WK in Brazilië haalde, heeft reeds gedebuteerd in het profvoetbal. Dat Braaf voorlopig nog geen beloning heeft gekregen bij Manchester City, knaagt aan hem en dat is voornamelijk in Duitsland niet onopgemerkt gebleven. Naast RB Leipzig houden ook Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund en Borussia Mönchengladbach zijn situatie concreet in de gaten.

RB Leipzig was onlangs aanwezig bij de wedstrijd van Manchester City in de FA Youth Cup tegen Aston Villa (2-1 zege). Van de overige Duitse clubs staan er geregeld scouts langs de lijn voor Braaf. Hij kan er financieel eventueel op vooruitgaan met een overstap naar Duitsland, maar het sportieve aspect voert voor Braaf de boventoon. Andersom geldt hetzelfde als Manchester City bereid is hem een verbeterd contract te bieden. Het ligt in ieder geval niet in de lijn der verwachtingen dat Manchester City bereid is om Braaf zomaar te laten gaan.

Braaf staat er erg goed op binnen Manchester City en the Citizens beschouwen hem als de ‘nieuwe Jadon Sancho’. De Engelse topclub wil dan ook koste wat het kost voorkomen dat Braaf evenals zijn spiegelbeeld, die Manchester City verliet voor Borussia Dortmund en daar razendsnel uitgroeide tot een sensatie, wordt weggekaapt. Het contract van Braaf, die eerder voor Ajax en AFC speelde, loopt nog tot medio 2022, waardoor Manchester City in staat is om een forse transfersom te verlangen.