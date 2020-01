Voormalig Feyenoord-doelwit maakt transfer van 26 miljoen euro compleet

Duván Zapata is definitief speler van Alanta, zo meldt de Italiaanse club vrijdag via de officiële kanalen. De achtstefinalist in de Champions League heeft de optie in het huurcontract met Sampdoria gelicht, waardoor de Colombiaanse aanvaller nu eigendom is van Atalanta. Zapata, wiens contract bij Sampdoria nog ruim twee jaar doorliep, speelt sinds 2018 als huurling van de nummer vier in de Serie A. Met de transfer is een bedrag van in totaal 26 miljoen euro gemoeid. Atalanta legde bijna twee jaar geleden al veertien miljoen euro neer en met de huidige deal komt daar nog eens twaalf miljoen euro bij.

"Ik ben hier ontzettend blij mee", stelt Zapata in een eerste reactie op zijn definitieve aanblijven bij Atalanta. "Ik wil de club hartelijk bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Vanaf het allereerste moment heb ik mij welkom gevoeld in Bergamo. We zijn bij deze club iets aan het opbouwen en er liggen nog de nodige uitdagingen in het verschiet." Zijn verbintenis bij Atalanta loopt tot medio 2023. Zapata staat tot dusver op 35 treffers en 11 assists in 59 wedstrijden voor Atalanta. De laatste drie maanden ontbrak hij vanwege een dijbeenblessure.

Zapata stond tussen 2013 en 2018 onder contract bij Napoli, waar een definitieve doorbraak als aanvaller echter uitbleef. Tussendoor waren er verhuurperiodes bij Udinese en Sampdoria. Laatstgenoemde club nam de Zuid-Amerikaan anderhalf jaar geleden over van Napoli, om hem gelijk weer uit te lenen aan Atalanta. Zapata was eerder dit seizoen verantwoordelijk voor het allereerste doelpunt van Atalanta in de Champions League, in het groepsduel met Shakhtar Donetsk.

De aanvalsleider van Atalanta had eerder in zijn loopbaan ook tweemaal voor Feyenoord kunnen kiezen. In 2014, toen nog als speler van Napoli, werd hij aangemerkt als de vervanger van de naar Southampton vertrekkende Graziano Pellè. De Rotterdammers hadden miljoenen over voor Zapata en waren bereid tot een huurdeal in eerste instantie, maar dat leverde niet het gewenste resultaat op. Ook in januari 2015 werd Zapata aan zijn contract gehouden door Napoli toen Feyenoord interesse toonde.