‘Net als met Senesi zou Feyenoord geld aan hem kunnen verdienen’

Feyenoord is in de zoektocht naar aanvallende versterkingen uitgekomen bij Robert Bozenik. De aanvaller van MSK Zilina ziet een overgang richting de Rotterdamse club naar verluidt wel zitten, al neemt de concurrentie steeds meer toe. Hamburger SV wil voorlopig echter niet verder gaan dan drie miljoen euro voor de diensten van Bozenik, terwijl Zilina minstens vijf miljoen euro verlangt.

"Ik denk dat Feyenoord goed voor hem zou zijn", stelt analist Simon Cziommer in Voetbalpraat van FOX Sports. "Vooral omdat hij bij Zilina vaak slechter speelt dan in het nationale elftal van Slowakije. Het is wel een goede spits, die zich ook kan doorontwikkelen. Het is wel een talentvolle speler waar, als hij zich doorontwikkelt, Feyenoord geld mee zou kunnen verdienen. Hetzelfde als met Marcos Senesi."

Cziommer heeft Bozenik een aantal keer in actie gezien. "Het leuke aan hem is dat hij altijd al sterk was met de rug naar het doel toe", vervolgt de oud-middenvelder zijn analyse over de aan Feyenoord gelinkte aanvaller. "Waarbij hij weg kon draaien, maar ook aanspeelbaar was. Maar hij heeft zich de laatste achttien maanden ook ontwikkeld in het zestienmetergebied, waardoor hij goals maakt. En dat ontbrak. Hij kreeg wel de kansen, maar hij maakte ze niet af. De laatste achttien maanden maakt hij de goals. En dan zie je ook meteen welke aandacht zo’n speler kan krijgen. Dat heeft Bozenik ook afgedwongen."

Martijn Krabbendam, Feyenoord-watcher van Voetbal International, liet donderdagavond al zijn licht schijnen over de situatie rondom Bozenik. "Hij was rond met een club uit Moskou, maar dat heeft hij uiteindelijk niet gedaan omdat hij dat niet goed vond voor zijn carrière. Feyenoord ziet hij wel zitten. De clubs uit de Bundesliga zijn afgehaakt vanwege de transfersom." De eveneens aan Brentford City gelinkte Bozenik beschikt bij Zilina over een contract tot medio 2022. De twintigjarige spits kwam tot dusver tot 19 doelpunten en 6 assists in 58 wedstrijden voor de Slowaakse club. Als international staat de teller op vier treffers in acht optredens. Naast Bozenik zijn ook de namen van John Guidetti, Aleksandr Kokorin en Fedor Smolov genoemd in De Kuip.