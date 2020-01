‘Transfersaga zorgt voor onaangename taferelen bij Manchester United’

Ashley Young staat voor een tussentijdse overstap richting Internazionale, dat ongeveer 1,8 miljoen euro overmaakt naar Manchester United. Het transfersom kan nog oplopen tot boven de twee miljoen euro. Beide clubs hebben alle plooien gladgestreken en naar verwachting ondergaat Young deze vrijdag een medische keuring in het Giuseppe Meazza. Zijn vertrek bij the Red Devils verdient echter niet de schoonheidsprijs.

Een boze Young liep vorige week vrijdag het trainingsveld van Manchester United af, zo weet The Sun een week later te melden. De routinier ging vervolgens in zijn eentje verder in het krachthonk op het trainingscomplex van the Mancunians. Het incident tijdens de training kwam na een dag na een gesprek tussen Young en manager Ole Gunnar Solskjaer. Daarin kreeg de bankzitter waarschijnlijk te horen dat hij de komende tijd niet veel aan spelen zal toekomen op Old Trafford.

Ole Gunnar Solskjær: 'Ik houd Ashley Young het liefst nog even bij Manchester United'

De actie van Young had consequenties, want Solskjaer selecteerde de verdediger annex middenvelder niet voor het thuisduel met Norwich City (4-0). Als reden werd een blessure opgegeven, maar de situatie lijkt toch complexer te zijn. De door Inter begeerde Engelsman had woensdag ook geen plaats in de selectie van Manchester United voor het bekerduel met Wolverhampton Wanderers (1-0).

Young, sinds 2011 verbonden aan Manchester United en in bezit van een aflopend contract, heeft zijn zinnen gezet op een vervolg bij Inter. In dat kader schoof hij een nieuw eenjarig contract bij the Red Devils terzijde. De 34-jarige Young moet voor de linksbackpositie Luke Shaw en Brandon Williams voor zich dulden, terwijl ook Aaron Wan-Bissaka de voorkeur geniet van Solskjaer.