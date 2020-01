FC Utrecht weet zaken te doen met PSV en Ajax: ‘Maakt me best trots'

FC Utrecht wist eerder deze week Jeroen Zoet op tijdelijke basis over te nemen van PSV. Het is niet de eerrste keer dat de Domstedelingen zaken doen met een club uit de traditionele top drie, want in een eerder stadium werden Bart Ramselaar (PSV) en Vaclav Cerny (Ajax) in de Galgenwaard gepresenteerd. Mark van der Maarel is zeer te spreken over de ambitie die Utrecht dit seizoen tentoonspreidt.

"Dat een speler van het kaliber Jeroen Zoet voor ons kiest, zegt dat wij als club zijn gegroeid", vertelt de opgetogen Van der Maarel in een onderhoud met De Telegraaf. "Dat is ook een compliment voor de club en waar we mee bezig zijn. Van alle mogelijke scenario's om de blessure van Maarten (Paes, red.) op te vangen, is dit wel een van de meest ambitieuze", aldus de verdediger, die spelers tegenwoordig bewust voor Utrecht ziet kiezen. "Het maakt me best trots dat we dit als club kunnen bewerkstelligen."

Aanvoerder Willem Janssen sluit zich aan bij de woorden van Van der Maarel. "Ik vind het heel mooi dat een jongen als Zoet voor ons heeft gekozen. Dat zijn positieve signalen." Janssen verwijst ook naar grootaandeelhouder, die sinds 2008 al meer dan veertig miljoen euro in Utrecht heeft gestoken. "Als werknemer van FC Utrecht mogen we heel dankbaar ervoor zijn dat we een eigenaar hebben die zo’n groot hart voor de club heeft. En je ziet ook resultaat." Utrecht begint als subtopper aan de tweede seizoenshelft.

De rol van Van Seumeren achter de schermen in de laatste elf jaar is cruciaal geweest voor Utrecht, zo oordeelt Van der Maarel. "Zonder Frans zou deze club misschien niet meer bestaan en sowieso niet op het niveau waar we nu zitten. Dit is een man die FC Utrecht oprecht in het hart heeft zitten." De routinier ziet de vermogende zakenman niet van de ene op de andere dag vertrekken uit Utrecht. "Ik heb het idee dat Frans nog steeds heel veel energie heeft en een plan heeft om dit verder uit te bouwen. We zitten als club in de lift en hopelijk zijn er nog een paar etages bovenop."