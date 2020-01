Boëtius in tranen om ontslag: ‘Net als Been bij Feyenoord, dat doet pijn’

Jean-Paul Boëtius lijkt helemaal te zijn opgeleegd bij FSV Mainz 05. De Nederlandse vleugelaanvaller werd door voetbalplatform Wyscout zelfs opgenomen in het Team van de Bundesliga van de eerste seizoenshelft, tussen spelers als Jadon Sancho en Robert Lewandowski. Een volgende stap in zijn loopbaan lonkt voor de 25-jarige Boëtius, die Feyenoord in 2018 inruilde voor Mainz.

"Mainz heeft in het verleden veel spelers verkocht aan prima clubs", laat Boëtius weten in gesprek met De Telegraaf. "We zullen zien wat er gebeurt. Als er interesse is, dan horen mijn zaakwaarnemers Erkan Alkan en Mo Sinouh het wel. Eerst wil ik met Mainz het seizoen goed afmaken. Maar er kijken clubs naar mij, begrijp ik." Het contract van de buitenspeler in Mainz loopt door tot medio 2022, waardoor de Duitsers een transfersom kunnen vaststellen.

As Europe's Top 5 leagues approach the halfway point, let's take a look at the @Bundesliga_DE team of the season so far ?? Remember, this is not an editorial pick but a team composed of the best players for each position according to Wyscout statistical algorithms ?? pic.twitter.com/JnuPc9twsP — Wyscout (@Wyscout) December 27, 2019

Boëtius speelt als diepste middenvelder bij Mainz, een rol die hem naar eigen zeggen goed past. "Ja, zo begon ik ooit bij Feyenoord in de jeugd. Later werd ik buitenspeler. Ik heb mijn oude stiel weer opgepakt, haha. En het werkt. Ik doe veel aan krachttraining en stabiliteitsoefeningen. Ik voel me zo sterk als een beer hier." De aanvaller kende ook tegenslag, toen trainer Sandro Schwarz eerder dit seizoen eerder werd ontslagen. "Ik ben na die mededeling bij hem gaan zitten. Zaten we samen in zijn trainerskamer. En geloof me, allebei zaten we te huilen." Boëtius ziet Schwarz weer snel terugkeren als trainer. "Deze trainer zal altijd weer een mooie club vinden, want hij heeft kwaliteiten. Hij moest weg bij de club waar hij was opgegroeid. Vergelijk het met Mario Been bij Feyenoord. Dat doet pijn."

De ex-Feyenoorder heeft in de laatste anderhalf jaar gemerkt dat naar een andere club verhuizen goed voor een speler kan zijn. "In Nederland kende ik de stadions en de verdedigers na al die jaren wel. Alles ging vanzelf. Een andere omgeving en andere ideeën geven nieuwe prikkels." Het doet Boëtius goed dat hij in een rijtje wordt genoemd met spelers als Sancho en Lewandowski. "Doe ik toch iets goed. Of niet?"