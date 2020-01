Jonge Nederlander doet het ‘buitengewoon goed’ bij Barcelona

Menigeen was verrast toen Barcelona afgelopen zomer de komst van Xavier Mbuyamba aankondigde. De achttienjarige verdediger verliet MVV Maastricht om zich te melden in de opleiding van de Catalaanse topclub. Tot op heden ontwikkelt de jonge Nederlander zich 'buitengewoon goed', stelt de NOS. "Nee, dit had ik niet verwacht. Maar hijzelf ook niet, denk ik", zegt Ron Elsen.

Quiqui Setién, de opvolger van de ontslagen Ernesto Valverde, liet Mbuyamba afgelopen week meetrainen met de hoofdmacht van Barcelona. Elsen liet de stopper vorig jaar op zijn zestiende debuteren bij MVV. "Ik had hem het liefst nog hier gehad", aldus Elsen, tegenwoordig technisch directeur bij de Limburgse club, in gesprek met de omroep.

Elsen constateert dat Mbuyamba een stabiele jongen is. "In zijn houding en in zijn gedrag. Ondanks zijn jonge leeftijd werd hij al snel geaccepteerd in de groep. Hij is onverstoorbaar en heeft een goed gevulde hersenpan, zeg ik altijd", aldus Elsen, die het talent wel herkende, maar een dergelijke overstap niet had verwacht. "Ik werk zo'n 32 jaar bij MVV, maar zo'n transfer had ik nog nooit meegemaakt."

Mbuyamba speelde vorig seizoen nog op amateurbasis bij MVV. "We boden hem een contract aan voor drie jaar, maar zijn omgeving zag dat niet zitten", aldus Elsen. Mbuyamba liet al weten dat hij binnen een paar jaar een belangrijke kracht hoopt te zijn bij Barcelona. "Ik denk dat Barcelona 1 over een paar jaar wat nieuws moet hebben qua centrale verdedigers. En ik hoop dat ik er dan sta."