KNVB pleit voor Premier League-systeem VAR: ‘Het is te opportunistisch’

De VAR speelt al enige tijd een prominente rol in het Nederlandse voetbal. De videoscheidsrechter is dit seizoen ook ingevoerd in de Premier League en dit leidt tot veel discussie in Engeland. Dick van Egmond, scheidsrechtersbaas van de KNVB, verwacht echter dat, als de Engelse voetbalbond FA met harde cijfers komt, de tendens zal omslaan. "Het is ook een deel perceptie. Het aantal gevallen in Engeland is veel minder dan gesuggereerd", aldus Van Egmond. Bekijk hieronder in de video het hele interview van de oud-scheidsrechter met DAZN.