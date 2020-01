‘FC Twente én FC Utrecht gaan profiteren van situatie bij FC Groningen’

FC Groningen gaat komende zomer waarschijnlijk afscheid nemen van Mike te Wierik en Django Warmerdam. Volgens De Telegraaf gaat eerstgenoemde verdediger binnenkort tekenen bij FC Twente, terwijl Warmerdam na de zomer aan de slag gaat bij FC Utrecht. Beide verdedigers beschikken bij de Trots van het Noorden over een aflopend contract.

Voor Te Wierik ligt naar verluidt een contract van twee seizoenen plus een optiejaar klaar bij de Tukkers. De 27-jarige aanvoerder zou zijn zomerse overstap al binnen FC Groningen hebben aangekondigd. De contractonderhandelingen tussen Te Wierik en FC Twente zijn in een vergevorderd stadium. Naast de centrale verdediger lijkt ook Warmerdam FC Groningen komende zomer in te ruilen.

De 24-jarige linkervleugelverdediger kan voor vier seizoenen tekenen bij FC Utrecht. Ook Voetbal International maakt melding van de interesse van de Domstedelingen in Warmerdam. Zowel Te Wierik als Warmerdam zijn aan hun derde seizoen bezig bij FC Groningen. Zaterdag hervat de huidige nummer tien van de Eredivisie het seizoen met een uitwedstrijd tegen FC Twente.