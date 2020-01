‘ADO dendert door en stunt met bijzondere transfer van groot talent’

Tudor Baluta gaat zich aansluiten bij ADO Den Haag, zo weet Voetbal International te melden. De huidige nummer zeventien van de Eredivisie huurt de twintigjarige Roemeens international voor een halfjaar van Brighton & Hove Albion. Baluta wordt zodoende de vijfde aanwinst voor ADO deze winterse transferperiode.

Dat ADO erin slaagt Baluta te huren, is bijzonder, zo stelt het weekblad. 'De defensieve middenvelder geldt als een groot talent en heeft een transferwaarde van rond de vijf miljoen euro. De zevenvoudig international kan ook als centrale verdediger spelen, waarmee hij de nieuwe manager Alan Pardew nog meer mogelijkheden geeft in de strijd tegen degradatie', zo klinkt het.

Pardew: 'Eerst maar eens heel snel punten pakken met ADO'

Baluta wordt na Sam Stubbs, George Thomas, Laurens De Bock en Mick van Buren de vijfde speler die deze winter tekent in het Cars Jeans Stadion. Met de komst van de middenvelder heeft de club zijn selectie rond, aldus het weekblad. Vorig jaar verruilde Baluta voor 4,5 miljoen euro Viitorul voor het Engelse Brighton, waar hij zijn wedstrijden vooral bij de beloftes afwerkt.

'Bij ADO krijgt hij nu de kans te spelen op het hoogste niveau en dat is, met het oog op de play-offs van Roemenië, belangrijk. Het land kan zich nog plaatsen voor EURO 2020, waarbij Boekarest een van de speelsteden is.' ADO probeert de jongeling vrijdag nog speelgerechtigd te krijgen, zodat hij zondag kan meedoen in de degradatiekraker tegen RKC Waalwijk.