Leegloop dreigt bij Ajax: ‘Zijn naam pronkt op lijstjes van Europese top’

Het Algemeen Dagblad voorspelt dat het komende halfjaar de laatste rondgang over de Nederlandse velden wordt van een 'unieke groep spelers' bij Ajax. De krant verwacht dat een aantal spelers van de Amsterdammers de club komende zomer gaat verlaten. Naar verluidt houden veel spelers er een vertrekwens op na, indien in de zomer een geschikte club voorbijkomt.

'Het lijstje van de huidige basisspelers met een groot vertrekrisico is substantieel: André Onana, Nicolás Tagliafico, Joël Veltman, Donny van de Beek, Hakim Ziyech, David Neres', aldus het dagblad, dat ook rekening houdt met een mogelijk vertrek van trainer Erik ten Hag. Van de Beek gaat zo goed als zeker naar Real Madrid, terwijl het afwachten wordt waar Onana gaat spelen. Voor de doelman 'is er continu belangstelling van de internationale top, alleen is zijn toekomst afhankelijk van wat de topkeepers bij het selecte groepje eliteclubs doen en waar een plek vrijkomt'.

Tagliafico heeft zich momenteel in internationaal verband onderscheiden als een 'topvleugelverdediger', terwijl 'alle grootmachten' David Neres volgden toen hij afgelopen zomer bijtekende bij Ajax. Daarnaast heeft Veltman er nooit een geheim van gemaakt nog een stap naar het buitenland te willen maken. Tot slot staat de krant stil bij de toekomst van spelmaker Hakim Ziyech.

'De 26-jarige architect van het aanvalsspel is hét voor de achterban hoopgevende bewijs dat spelers niet 'zomaar' vertrekken bij Ajax. Twee zomers hield iedereen rekening met een transfer van Ziyech, anderhalf jaar geleden was zijn rugnummer zelfs al vergeven aan de nieuweling Dusan Tadic. (...) Inmiddels pronkt de naam van de Marokkaanse international nog altijd op lijstjes van de Europese top, waarbij Arsenal onlangs als concrete naam uit de Engelse Premier League voorbijkwam.'