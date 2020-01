Kongolo verlaat Huddersfield Town en maakt promotie binnen Engeland

Terence Kongolo is verlost uit zijn uitzichtloze situatie bij Huddersfield Town. De Nederlandse verdediger gaat namelijk aan de slag bij Fulham, dat Kongolo voor de rest van het seizoen huurt. Met zijn tijdelijke overstap maakt Kongolo sportieve promotie binnen de Championship: Fulham staat momenteel vierde op het tweede Engelse niveau; Huddersfield Town staat twintigste.

"Ik ben heel erg blij met deze transfer", laat Kongolo weten op de clubwebsite van Fulham. "Fulham is een grote club die meedoet om promotie, het is voor mij de perfecte stap. Ik wil mijn kwaliteiten laten zien en de komende zes maanden zijn erg belangrijk. Ik houd van de winnaarsmentaliteit hier en ga alles geven om deze club aan promotie te helpen", vertelt de voormalig Feyenoorder.

Kongolo zat bij Huddersfield Town op een dood spoor. Hij kwam dit seizoen pas tot elf wedstrijden in de Championship; zijn laatste competitieoptreden dateert van 30 november van het vorig kalenderjaar. De 25-jarige linkerverdediger maakte in de zomer van 2018 voor ongeveer twintig miljoen euro de overstap van AS Monaco naar Huddersfield Town, maar een doorslaand succes werd de samenwerking niet. Zijn contract bij Huddersfield Town loopt over anderhalf jaar af.