Ware ‘transferpoker’ in Eindhoven: ‘Ze hebben zich niet gemeld bij PSV’

Het blijft afwachten wat er staat te gebeuren met Gastón Pereiro en Ricardo Rodríguez. De aanvaller van PSV staat voor een vertrek, maar het is onduidelijk waar de Uruguayaan naartoe verkast. Ook is er over linksback Rodríguez nog geen duidelijkheid. De verdediger van AC Milan staat op het verlanglijstje van PSV, maar men heeft wel concurrentie van Fenerbahce.

Reon Boeringa, journalist van Voetbal International, laat op Twitter weten dat er spelletjes worden gespeeld inzake Pereiro. 'PSV hoopte op snel uitsluitsel rond Pereiro, maar in plaats van te reageren op het bod van Cincinnati, hebben Paco Casal (zaakwaarnemer, red.) en consorten Aston Villa in de pers naar voren geschoven als mogelijke bestemming. De Engelse club heeft zich echter niet bij PSV gemeld. Uruguayaans transferpoker', zo klinkt het.

Transferprofiel - Ricardo Rodriguez

Ook rond Rodríguez is er veel 'ruis', zo meldt Boeringa. 'We houden het maar bij feiten. Die zijn dat Fenerbahce net het vertrek van zijn technisch directeur (Damien Comolli, red.) bekend heeft gemaakt en dat in Eindhoven én het kamp van de speler nog geen bevestiging is afgegeven over een definitieve ontknoping', aldus de journalist.

Ook Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad stelt op Twitter dat het schimmig is rond de back. 'Wordt het PSV of Fenerbahce voor linksback Ricardo Rodríguez? In Italië weet men zeker dat Fener de sprint-a-deux wint. Noch vanuit PSV, noch vanuit de omgeving van Rodriguez klinkt dat PSV honderd procent kansloos is. De speler zou zijn definitieve keuze nog moeten maken.’