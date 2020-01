‘Ik schrok wel van het salaris van Liam Kelly bij Feyenoord’

Liam Kelly deed afgelopen zomer zijn intrede bij Feyenoord. De middenvelder verliet Reading om op voorspraak van toenmalig trainer Jaap Stam voor zijn kans te gaan in De Kuip. Kelly kon de verwachtingen echter niet waarmaken en is inmiddels verhuurd aan Oxford United. Bij Voetbalpraat van FOX Sports wordt er kritisch gekeken naar de transfer van Kelly naar Feyenoord.

De 24-jarige Ier ondertekende in Rotterdam een contract tot de zomer van 2022, waarbij hij een flink salaris wist af te spreken. "Ik schrok wel van het salaris van Kelly", stelt commentator Leo Driessen. "Die is nu aan Oxford uitgeleend, alleen betalen zij niks. Dat betekent dat Feyenoord zes ton per jaar betaalt voor een speler die geen een wedstrijd heeft meegedaan."

Driessen is van mening dat als een speler een dergelijke gage opstrijkt hij een zekerheid zou moeten zijn. Clubwatcher Martijn Krabbendam is eveneens kritisch op het salarisbeleid van de Rotterdammers afgelopen zomer. "Als technisch directeur heeft Sjaak Troost het contract van Nicolai Jörgensen verlengd: was niet nodig. Jens Toornstra verlengd: was niet nodig. En Kelly hebben we gezien..."

"Hij heeft een aantal spelers gehaald zoals Leroy Fer en George Johnston, die heeft amper meegedaan. En ook Rick Karsdorp en Luciano Narsingh. Als je ziet wat dat aan salarissen heeft gekost...", aldus de journalist van Voetbal International. "Dat is natuurlijk een van de redenen dat ze nu moeten verhuren om ruimte te creëren."