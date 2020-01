Oorlogstaal in Rotterdam om ‘schandalig’ bod: ‘Dit is gewoon respectloos’

Jeffry Fortes wil Excelsior zo snel mogelijk verlaten voor Sparta Rotterdam. De middenvelder annex back beschikt bij eerstgenoemde Rotterdamse club over een aflopend contract, maar wil graag deze transferperiode al een overstap maken. Trainer Ricardo Moniz stelt echter in gesprek met RTV Rijnmond dat het bod van Sparta op Fortes veel te laag is.

"Wat Sparta biedt, is schandalig laag. Dit is gewoon respectloos", aldus Moniz tegenover de tv-zender. "Geef dan dat bedrag. Sparta moet niet proberen om hem voor een heel klein bedrag over te nemen. Hij gaat deze zomer al en nu maken ze hem gek. Het is ja of nee. Dat kan toch in één dag? Daar hoef je niet weken overheen te laten gaan."

Fortes zelf is het niet eens met zijn coach. "Het zegt genoeg dat iemand denkt dat een ander mij gek kan maken. Ik ben dertig jaar. Niemand vertelt mij wat ik moet doen. Niemand maakt mij gek. Ik maak mij eigen keuzes", aldus de middenvelder, die vrijdag tegen Telstar, net als vorige week tegen FC Dordrecht, op de bank gaat plaatsnemen. "Zelf vind ik het niet fijn om niet op honderd procent te spelen."

"De ploeg heeft niets te maken met wat er allemaal speelt. De trainer heeft dat gevoel ook. Wat heeft hij aan een speler die niet honderd procent gefocust is? Ik zou het graag willen ontkennen. Ik ben een prof en heb al vaak genoeg de knop omgezet. Maar nu is het moment daar dat ik niet honderd procent bij de groep ben", zo laat Fortes weten.