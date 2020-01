Barcelona betaalt enkele miljoenen voor verdediger

Barcelona werkt momenteel aan de komst van Jun Nishikawa. De Japanse aanvallende middenvelder kan pas in februari, als hij achttien wordt, zijn handtekening zetten onder een verbintenis bij een Europese club. (Mundo Deportivo)

Arsenal denkt aan de winterse komst van Layvin Kurzawa. De linksback van Paris Saint-Germain, die over een aflopend contract beschikt, moet als back-up van de met blessures kampende Kieran Tierney fungeren. (Daily Mail)