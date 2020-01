Angst onder artsen neemt toe: ‘Dat zie je ook bij het drama rond Nouri’

Artsen bij profclubs staan steeds meer onder druk, zeker sinds het drama rond Ajax-speler Abdelhak Nouri, zo concludeert NRC. De ex-clubarts van Ajax die Nouri behandelde na zijn hartstilstand wordt mogelijk persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van zijn handelen. De krant sprak met tien clubartsen en verschillende deskundigen en stelt vast dat artsen steeds meer op de vingers worden gekeken en dat de kans op claims toeneemt.

'Artsen in het betaalde voetbal voelen een toenemende werkdruk door extra media-aandacht, mondigere coaches en de dreiging van schadeclaims. De dreiging is voelbaar geworden door de zaak-Nouri en een rechtszaak in Engeland over de miljoenenaankoop van een geblesseerde speler', aldus de krant, die doelt op arts Ishtiaq Rehman. Sunderland stelde Rehman aansprakelijk voor ruim vijftien miljoen euro, omdat hij 'onachtzaam' zou zijn geweest bij de medische keuring van Ricardo Alvarez.

In de knie van de middenvelder werd in 2014 een afwijking geconstateerd, maar de arts oordeelde dat deze geen beletsel vormde voor de miljoenentransfer van Internazionale naar de Engelse club. 'Maar toen de blessure aanhield, werd in 2015 een specialist ingeschakeld. Die achtte het lang niet zeker dat Alvarez weer op het hoogste niveau kon voetballen. Sunderland had een kat in de zak gekocht.'

"Ik denk dat de beroepsgroep zich echt zorgen moet maken", laat advocaat Michiel van Dijk, gespecialiseerd in sportrecht en arbeidszaken, weten aan het dagblad. "Clubartsen moeten opstaan, hun krachten bundelen en collectief regelen dat hun rechten beter beschermd worden. Aan het eind van het liedje staat de arts er alleen voor. Dat zie je ook bij het drama rond Nouri."

Bondsarts Edwin Goedhart geeft aan dat de autoriteit van de clubarts niet meer vanzelfsprekend is. De arts van de KNVB en het Nederlands elftal draagt uit voorzorg altijd een AED (een externe defibrillator) bij zich. "Waar ik ook ben, in de spelersbus of in de dug-out. Bij Oranje heb je al snel 750 miljoen euro transferwaarde onder je hoede. Terwijl voetballers misschien wel de meest gescreende mensen in Nederland zijn. Als ik met mijn kinderen op pad ga, draag ik zo'n ding niet bij me."