‘De Jong ziet concurrentie toenemen met deal van 20 miljoen euro’

Sevilla is heel dicht bij het aantrekken van Youssef En-Nesyri, zo weet Estadio Deportivo donderdag te melden. Naar verluidt is een bedrag van twintig miljoen euro gemoeid met de tussentijdse overgang van de aanvaller van Leganés, die normaal gesproken zijn handtekening onder een contract tot medio 2025 bij de club van Luuk de Jong zet.

De huidige nummer vier in LaLiga wil met de naderende komst van En-Nesyri inspelen op het recente vertrek van Munas Dubbar, die in deze transferperiode voor twaalf miljoen euro de overstap maakte richting TSG Hoffenheim. Daarnaast zijn er aanhoudende geruchten in verschillende buitenlandse media dat Javier Chicarito Hernández op korte termijn een contract tekent bij Los Angeles Galaxy, waardoor de spoeling dun wordt in de voorhoede van Sevilla.

En-Nesyri, tevens international van Marokko, werd in 2018 voor zes miljoen euro door Leganés overgenomen van Malaga. De door Sevilla begeerde aanvaller kwam in de afgelopen anderhalf jaar tot 15 doelpunten en 4 assists in 53 wedstrijden. Zijn contract loopt nog door tot medio 2023, maar de laagvlieger in LaLiga lijkt een deal ter waarde van twintig miljoen euro niet te kunnen weigeren.

De Jong heeft het vertrouwen van trainer Julen Lopetegui bij Sevilla, al houdt dat niet in dat de Nederlandse aanvaller altijd een basisplaats heeft. De voormalige PSV-spits kwam afgelopen zondag voor het eerst in twee maanden tijd weer tot scoren. De Jong zorgde voor de openingstreffer in de bekerwedstrijd van Sevilla tegen vierdeklasser Escobedo (0-5).