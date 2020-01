Het bijzondere regime van Ronaldo: zes maaltijden en vijf dutjes per dag

Cristiano Ronaldo viert volgende maand zijn 35ste verjaardag, maar de aanvaller van Juventus denkt nog lang niet na over zijn voetbalpensioen. AS doet uit de doeken hoe de sterspeler uit Portugal zijn lichaam in topconditie houdt. Het strakke regime van Ronaldo bestaat onder meer uit een paar dutjes per dag, terwijl de routinier daarnaast ook meerdere keren per dag een stevige maaltijd nuttigt, soms wel vijf keer.

Bij het ontbijt wordt er steevast ham en kaas geserveerd. Ronaldo zweert later op de dag bij het eten van van veel vis, met een voorkeur voor tonijn en kabeljauw. Daarnaast staat kip geregeld op het menu van de Juventus-aanvaller, want dit bevat een laag vetgehalte en is daarnaast goed voor de benodigde proteïnen. Bij de lunch zijn salades en eieren vaak een optie en bij het avondeten wordt er gekozen voor vis of vlees. Het komt soms voor dat Ronaldo deze maaltijd in twee delen opsplitst. Alcohol is uit den boze voor CR7.

Goed slapen is tevens een vereiste voor Ronaldo, die ten koste van alles acht uur nachtrust wil hebben. Daarnaast komt het voor dat de Portugees in Italiaanse dienst vijf dutjes op een dag doet. Dit wordt gecombineerd met pittige oefensessies op het trainingsveld en in het krachthonk. Ook is Ronaldo een voorstander van regelmatig zwemmen en Pilates-oefeningen in zijn vrije tijd, om zo zijn lichaam honderd procent topfit te houden.

Mick Clegg, voormalig lid van de technische staf van Manchester United, zou het niet gek vinden als Ronaldo tot zijn veertigste actief blijft als voetballer. "Dat is absoluut mogelijk", zo zegt hij in een interview met de Daily Mail. "Het hang ervan af hoe tegenstanders met hem omgaan. Mocht Ronaldo geblesseerd raken, dan wordt het natuurlijk een ander verhaal." Ronaldo, die van mening is dat mentale kracht net zo belangrijk is als fysieke kracht, beschikt bij Juventus over een contract tot medio 2022, wat normaal gesproken inhoudt dat hij na dit seizoen nog twee seizoenen doorgaat als voetballer.