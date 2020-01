‘Akkoord van totaal dertig miljoen over voormalig Ajax-doelwit Dani Olmo’

Dani Olmo wordt begeerd door zo’n beetje de gehele Europese top, maar lijkt zijn keuze gemaakt te hebben. Nikola Lipovac, journalist van de Kroatische krant Jutarnji List, weet te melden dat Dinamo Zagreb een bod van totaal dertig miljoen euro van AC Milan op de Spaanse middenvelder heeft geaccepteerd. Men verwacht dat Olmo er tevens spoedig zal uitkomen met i Rossoneri.

Olmo werd de afgelopen tijd gelinkt aan onder meer Real Madrid en Barcelona, terwijl ook Ajax in de markt zou zijn geweest voor de middenvelder. Volgens Lipovac gaat nu dus AC Milan aan de haal met de Spanjaard, die in ieder geval een vaste transfersom van 20 tot 25 miljoen moet kosten. Het betekent dat de bonussen in de overeenkomst tussen AC Milan en Dinamo Zagreb vijf tot tien miljoen zullen bedragen. De Kroatische club besefte dat dit het juiste moment was om Olmo van de hand te doen, daar zijn contract nog loopt tot medio 2021.

Dinamo Zagreb heeft geprobeerd om Olmo een nieuw vijfjarig contract te laten ondertekenen, tegen een jaarsalaris van anderhalf miljoen euro. Daar zag de Spaanse middenvelder echter niks in, omdat hij samen met vader Miguel tot de conclusie is gekomen dat nu ook met het oog op het EK van komende zomer het beste moment is om van club te wisselen. “Dit Milan kan het antwoord zijn, omdat het een grote club is en de weg naar nieuw succes heeft ingezet”, zegt Lipovac in gesprek met Radio Rossonera.

Dat Zvonimir Boban, die deel uitmaakt van de leiding van AC Milan, als Kroaat goede banden heeft met Dinamo Zagreb, heeft de overeenkomst volgens Lipovac gemakkelijker gemaakt. “Misschien zou de Bundesliga de beste competitie voor Olmo zijn, maar hij kan het in Italië ook goed doen”, stelt de Kroatische journalist. Olmo speelde sinds 2014 voor Dinamo Zagreb, dat hem destijds overnam van Barcelona. “De taal zal geen probleem voor hem vormen en hij weet hoe je met uitdagingen omgaat, aangezien hij op zijn zestiende al naar Kroatië kwam.”