Grote zorgen bij Solskjaer in aanloop naar kraker: ‘Het pakte negatief uit’

Manchester United bereikte woensdagavond de vierde ronde van de FA Cup, door in een replay te winnen van Wolverhampton Wanderers. Manager Ole Gunnar Solskjaer zal echter dubbele gevoelens hebben overgehouden aan de 1-0 zege, omdat Marcus Rashford uitviel met een rugblessure en een vraagteken vormt voor de uitwedstrijd tegen Liverpool van komend weekeinde. Solskjaer toont zich op de persconferentie na afloop van het duel met the Wolves desondanks optimistisch.

Solskjaer bracht Rashford na 64 minuten spelen binnen de lijnen, maar moest hem 16 minuten later alweer wisselen voor Jesse Lingard. “Hij zal in de komende dagen getest worden, we moeten kijken of hij zondag inzetbaar is. Ik denk dat hij een knie in zijn rug heeft gekregen. Eigenlijk wilde ik hem niet laten spelen, daarom begon hij op de reservebank, maar we hadden een overwinning nodig”, zo tekent de BBC op uit de mond van Solskjaer. “Hij was betrokken bij het doelpunt, dus dat was positief. Maar de beslissing pakte uiteindelijk negatief uit.”

“Hij herstelt snel en kan zeker met een beetje pijn spelen, als hij in staat is om te spelen en het is geen hele erge blessure is. Maar hij heeft de laatste tijd meer problemen gehad, voornamelijk door vermoeidheid. Hij stond er nog niet lang genoeg in om moe te zijn, dus er moet wat gebeurd zijn”, vervolgt de Noorse manager, die stelt dat Rashford ‘niet meer kon rennen’. “Hij is absoluut top dit seizoen, dus we zullen alles doen wat binnen onze macht ligt om hem klaar te stomen voor zondag. Als dat niet lukt, zullen we zonder hem spelen.”

“Ik wilde nooit mijn ploeggenoten, de club en vooral de fans in de steek laten, dus ik heb mijn best gedaan om verder te kunnen. Het was balen dat ik eraf moest”, laat Rashford op Twitter weten. Darren Fletcher, analist voor de BBC, stelt dat het ontbreken van de aanvaller tegen Liverpool een groot gemis zou zijn voor Manchester United. “Hij is zo belangrijk, Manchester United begint grotendeels afhankelijk van hem te worden. Met zijn doelpunten en assists draagt hij in zekere zin alles op zijn schouders. Manchester United lijkt soms een one-man team.”