‘Heerenveen na Sven Botman opnieuw in de race voor Ajax-talent’

Noa Lang mag Ajax deze maand op huurbasis verlaten en diverse clubs uit de Eredivisie azen op zijn komst. FC Twente wil de buitenspeler graag inlijven en volgens het Algemeen Dagblad heeft ook sc Heerenveen interesse. Lang, die ook als aanvallende middenvelder uit de voeten kan, heeft bij Ajax door de komst van Ryan Babel minder uitzicht gekregen op speelminuten.

Volgens de krant zaten Twente en Lang al met elkaar om de tafel om te praten over een tijdelijke overgang. De twintigjarige Ajacied kwam dit seizoen vlak voor het einde van de winterstop regelmatig aan spelen toe. Door blessures van David Neres en Quincy Promes moest trainer Erik ten Hag puzzelen en deed hij daardoor een beroep op Lang. De jeugdinternational was van grote waarde in het competitieduel met Twente, waarin hij drie keer scoorde.

Heerenveen hoopt dus ook op zijn komst en in Friesland kan Lang een oude bekende treffen. De twintigjarige verdediger Sven Botman verliet Ajax afgelopen zomer op huurbasis voor Heerenveen en maakt een uitstekende indruk. Hij is vaste basisspeler in het team van trainer Johnny Jansen en speelde zich in de kijker bij Norwich City.

Nu Ajax Babel heeft aangetrokken, Promes weer fit is en Neres op de weg terug is, heeft Lang weinig kans meer om in actie te komen in de hoofdmacht. De Amsterdammers willen hem graag verhuren. Volgens De Telegraaf hebben in totaal vier clubs zich voor Lang gemeld is het laatste woord aan de speler zelf. Bij Ajax wordt heel nadrukkelijk gezegd dat Lang mag blijven als hij dat wil of als de juiste kans zich niet voordoet.