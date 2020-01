BILD: Feyenoord-target voorlopig nog twee miljoen te duur voor HSV

Feyenoord zit momenteel achter Robert Bozenik aan, maar er bestaat de nodige concurrentie. Jonas Boldt, sportief directeur bij Hamburger SV, geeft in gesprek met BILD toe dat de club uit de 2.Bundesliga nadrukkelijk geïnteresseerd is in de twintigjarige spits van MSK Zilina. Bozenik is voorlopig echter te duur voor HSV, zo klinkt het in Duitsland.

"Een jonge, getalenteerde speler. We moeten kijken of er ergens een deur opengaat", laat Boldt weten. HSV is bereid om drie miljoen euro op tafel te leggen voor Bozenik, maar dat is voorlopig te weinig om Zilina te kunnen overtuigen. De Slowaakse club verlangt volgens BILD een bedrag van vijf miljoen voor de achtvoudig international en het is zeer de vraag of Feyenoord wel aan deze vraagprijs kan voldoen.

Martijn Krabbendam, Feyenoord-watcher voor Voetbal International, vroeg zich donderdagavond in Voetbalpraat al af waar de Rotterdammers het geld vandaan zouden halen. “Hij was rond met een club uit Moskou, maar dat heeft hij uiteindelijk niet gedaan omdat hij dat niet goed vond voor zijn carrière. Feyenoord ziet hij wel zitten. De clubs uit de Bundesliga zijn afgehaakt vanwege de transfersom”, zei Krabbendam.

Feyenoord zoekt momenteel naar een stand-in voor Nicolai Jörgensen en voor die vacature werden eerder onder meer John Guidetti, Aleksandr Kokorin en Fedor Smolov genoemd. De naam van Bozenik zingt sinds afgelopen week rond bij Feyenoord. De Slowaakse spits, die in acht interlands vier keer tot scoren kwam, werd opgeleid door Zilina en speelde voor die club tot dusver 58 officiële wedstrijden, waarin hij 19 doelpunten en 6 assists verzorgde. Zijn contract bij de huidige nummer twee van de Slowaakse Super Liga loopt nog tot medio 2022.