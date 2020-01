Sturing zorgt voor omslag bij Vitesse en wijst naar Guardiola en Mourinho

Vitesse hervat de Eredivisie zaterdagavond met een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Met Edward Sturing staat er een nieuw gezicht voor de groep na het vertrek van Leonid Slutsky. De afgelopen weken heeft de nieuwe trainer van de Arnhemmers gewerkt aan een andere speelwijze. “En daarbij heb ik voortgeborduurd op wat Joseph Oosting als interim-trainer al heeft ingezet. Ik wil via de Hollandse stijl voetballen met een 4-3-3 systeem, waarbij we dominant voetballen en meer naar voren spelen”, zo legt Sturing uit in gesprek met De Telegraaf.

Sturing spreekt van een omslag voor zijn spelers, daar onder Slutsky op een andere manier gevoetbald werd. “Daar is niks mis mee”, aldus de trainer. “Ik geef altijd als voorbeeld dat Guardiola en Mourinho allebei alles gewonnen hebben wat er te winnen valt, maar dat ze dat wel op heel verschillende manieren hebben gedaan. Ik vind dat de manier van voetballen die ik voor ogen heb goed bij Vitesse past en ook bij deze spelersgroep.”

Sturing beseft dat het even kan duren voordat een nieuwe speelstijl goed wordt uitgevoerd. “Bovendien vraagt deze speelwijze fysiek en conditioneel iets anders van de spelers en daarom hebben we ook fysiek heel hard gewerkt om de groep daarop voor te bereiden”, vervolgt hij. “De vraag is nu hoe snel ze het oppakken. Ik ben heel nieuwsgierig naar de wedstrijd tegen Fortuna Sittard.”

In het nieuwe systeem is een belangrijke rol weggelegd voor Oussama Tannane. “Hij is een speler die voor creativiteit kan zorgen. In het systeem dat ik voor ogen heb, zie ik in hem een speler voor de rechterkant, maar hij is dan natuurlijk geen rechtsbuiten met krijt aan zijn schoenen, maar een speler die vanaf rechts de vrijheid heeft om naar binnen te komen. Een beetje zoals Hakim Ziyech dat bij Ajax doet”, besluit Sturing.