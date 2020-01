Mbappé wil niets weten van door Franse media verzonnen bijnaam

Paris Saint-Germain rekende woensdagavond met 1-4 af met AS Monaco en Kylian Mbappé was twee keer trefzeker. Samen met Neymar, Mauro Icardi en Angel Di María vormt Mbappé de gevreesde voorhoede van PSG, dat onder Thomas Tuchel in een 4-2-4-formatie speelt. In Frankrijk wordt gesproken over de Quatre Fantastiques, al wil Mbappé niets van die bijnaam weten.

Monaco had veel moeite met de voorhoede van PSG en moest vier goals incasseren. Behalve Mbappé waren ook Neymar en Pablo Sarabia trefzeker. “We wilden graag laten zien dat we een goed team zijn”, zegt de 21-jarige spits tegenover Canal+. Hij spreekt met veel respect over Monaco, dat PSG de punten niet cadeau deed. “Soms komt een ploeg naar het Park des Princes en maakt het ons moeilijk. Door wedstrijden van deze intensiteit te spelen, voelen we ons goed en worden we beter.”

Mbappé vindt dat er niet teveel aandacht moet worden besteed aan de voorhoede van PSG. “Ik denk dat er te veel wordt gesproken over de voorste vier. Ik krijg het idee dat iedereen denkt dat we het met zijn vieren doen, maar we doen het met zijn allen. We weten dat het voorin goed draait, maar de Fantastische Vier is niet ons ding. Wij willen prijzen winnen en laten het gebruik van superlatieven aan de buitenstaanders.”

Nadat Mbappé de score na 24 minuten opende op aangeven van Di María, bleef hij opvallend rustig. “Ik vierde het eerste doelpunt niet uit respect”, aldus de 34-voudig international. “Ik ben hier ontdekt en beleefde hier mijn eerste grote momenten, dus dan is respect op zijn plaats. Waarom ik mijn tweede goal wel vierde? Er waren wat beledigingen, dus daar moest ik op antwoorden. Maar het bleef gelukkig vriendelijk.”